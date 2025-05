Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett technikának köszönhetően. A teljesítmény meghaladhatja az eddigi elméleti határt.","shortLead":"A kifejezés több értelmében is az egekbe szökhet a napelemek teljesítménye egy japán kutatócsoport által fejlesztett...","id":"20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4c1017b-95b2-4efc-a210-6dc7114af0da.jpg","index":0,"item":"fb4f2562-057d-48ed-86fd-4a86d0fcfd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_napelemek-teljesitmenyenek-elmeleti-hataron-tuli-novelese","timestamp":"2025. május. 03. 08:03","title":"133%-os napelem: úgy néz ki, hogy igenis túllépheti az elméleti határt a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen. ","shortLead":"A kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye...","id":"20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fd10f46-ce7b-49c7-a540-169390f9b5df.jpg","index":0,"item":"c83300a5-79f6-4c52-bf94-c756f714b92d","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Feltettek-azt-a-kemenycsovet-a-Sixtus-kapolna-tetejere-amellyel-a-papavalasztas-eredmenyet-kozlik","timestamp":"2025. május. 02. 16:45","title":"Feltették a kéményt a Sixtus-kápolna tetejére, amellyel a pápaválasztás eredményét közlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","shortLead":"Áldozatokról és károkról nem érkezett hír és ezúttal cunamiveszélyt sem rendeltek el.","id":"20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"89d95587-97b1-4bf6-a827-a6d8f167d09a","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Ujabb-foldrenges-volt-Chile-es-Argentina-partjainal","timestamp":"2025. május. 03. 08:22","title":"Újabb földrengés volt Chile és Argentína partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók a külügyminiszter fotóin.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók...","id":"20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3.jpg","index":0,"item":"22eb9c2f-1f42-476b-b83d-777b7906148e","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","timestamp":"2025. május. 03. 09:56","title":"Hadházy Ákos Szijjártó Péter luxizásáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e45e1b-4146-4e0f-b95c-33ffdb7c1600","c_author":"Imre Réka","category":"360","description":"A diétázók általában igazi mumusnak tartják a kenyeret, pedig nem feltétlenül kell lemondani róla, ha mértékkel fogyasztjuk, és persze az sem mindegy, melyiket választjuk. A kézműves pékségekben kicsit mélyebben a zsebünkbe nyúlva könnyebb jó minőséghez jutni, de mit találhatunk a nagyobb diszkontláncok polcain? Trenka Andrea Petra dietetikus a HVG-nek elmondta, mit keressünk, ha egészséges kenyeret szeretnénk hazavinni, és mi az, amit érdemes elkerülni.","shortLead":"A diétázók általában igazi mumusnak tartják a kenyeret, pedig nem feltétlenül kell lemondani róla, ha mértékkel...","id":"20250504_Melyik-a-legjobb-egeszseges-kenyer-Lidl-Spar-Aldi-Penny-dietetikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e45e1b-4146-4e0f-b95c-33ffdb7c1600.jpg","index":0,"item":"90b0a323-5e4a-4d24-8567-acb09780855f","keywords":null,"link":"/360/20250504_Melyik-a-legjobb-egeszseges-kenyer-Lidl-Spar-Aldi-Penny-dietetikus","timestamp":"2025. május. 04. 15:30","title":"Melyik a legjobb kenyér a Lidl, a Spar, az Aldi és a Penny polcain a dietetikus szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt megvétózta.","shortLead":"Elvileg áprilistól elég lett volna az elektronikus utazási engedély (ESTA), de végül a nemzetbiztonsági hivatal ezt...","id":"20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8312262e-3b2c-4fb6-a4c7-37f33e0366e1.jpg","index":0,"item":"2580eeb8-504c-47ae-933a-45a26f0d2827","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_usa-romania-esta-vizummentesseg-dontes-visszavonas","timestamp":"2025. május. 03. 10:47","title":"Mégsem kap vízummentességet Románia az Egyesült Államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák. A mérkőzés után már a rendőrökre is rátámadtak.","shortLead":"Már a Hajduk Split – Dinamo Zagreb meccs előtt kitört a balhé, amikor előre lebeszélt verekedésbe kezdtek az ultrák...","id":"20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26d347bb-b95b-413b-9f78-837c8d3047f8.jpg","index":0,"item":"f80fa3b7-83d6-47ea-be3e-339168824acb","keywords":null,"link":"/elet/20250504_futballhuligan-rendorseg-horvatorszag-hajduk-split-dinamo-zagreb","timestamp":"2025. május. 04. 10:41","title":"Közel kétszáz futballhuligánt vett őrizetbe a rendőrség Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is megnyert.","shortLead":"Albanese óriási győzelmet aratott, két évtized óta ő az első ausztrál miniszterelnök, aki egymás után két választást is...","id":"20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c040f44-4459-4d2b-9a3f-e4e86f1faa5e.jpg","index":0,"item":"a0dbff03-4a15-49e1-971c-ecea8834f4bf","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_ausztral-valasztas-Anthony-Albanese-gyozelem-Trump-ellenesseg","timestamp":"2025. május. 03. 16:51","title":"A Trump-ellenes hullámot meglovagolva Anthony Albanese pártja nyerte az ausztrál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]