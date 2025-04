Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem volt elégedett a hatósági fellépéssel, így végül azért öntötte le a nőt, hogy távozásra bírja.","shortLead":"A férfi többször is bejelentést tett a segélyhívó vonalakon, hogy kezdjenek valamit a hajléktalan nővel, azonban nem...","id":"20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf65f22-f5bf-4182-9366-9c4889e23cb6.jpg","index":0,"item":"9998ace0-8497-4c43-b1e1-b367013d8c16","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Negy-evet-kapott-a-ferfi-aki-vizzel-ontott-le-egy-hajlektalant-aki-ezutan-eletet-vesztette","timestamp":"2025. április. 28. 10:30","title":"Négy évet kapott a férfi, aki télen vízzel öntött le egy hajléktalant, aki ezután életét vesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dd0b4-11fe-4312-b5be-55b9eb92ff67","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egykori ukrán elnökre, ha hazamenne, 28 év börtönbüntetés várna.","shortLead":"Az egykori ukrán elnökre, ha hazamenne, 28 év börtönbüntetés várna.","id":"20250428_viktor-janukovics-15-ev-borton-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/386dd0b4-11fe-4312-b5be-55b9eb92ff67.jpg","index":0,"item":"201c50b0-5332-4c62-8a7c-a27f6a13517e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_viktor-janukovics-15-ev-borton-ukrajna","timestamp":"2025. április. 28. 11:52","title":"Janukovics 15 év börtönt kapott, mert elmenekült Ukrajnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Minden jó, ha jó vége.","shortLead":"Minden jó, ha jó vége.","id":"20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"d75f9be5-8c68-4235-b4d8-584484742be9","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_girokopter-pogany-baleset-zuhanas","timestamp":"2025. április. 27. 20:11","title":"Tűzoltók és mentőhelikopter kereste a Baranyában lezuhant gépet, aztán kiderült, hogy csak egy zuhanási manővert gyakorolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. április. 27. 19:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","shortLead":"Brit kutatók szerint a víz már 100 millió évvel az ősrobbanás után is létrejött a világegyetemben.","id":"20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471.jpg","index":0,"item":"64e5635c-c3df-4798-83af-e42cd003178a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_osrobbanas-vilagegyetem-kutatas-viz-keletkezese","timestamp":"2025. április. 26. 18:20","title":"Sokkal hamarabb keletkezhetett víz az univerzumban, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","shortLead":"A táplálkozási szakértő több, fehérjével kapcsolatos mítoszról is lerántotta a leplet.","id":"20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d512dd5-856b-4847-890a-f69d002e8d10.jpg","index":0,"item":"a790a447-a03e-460e-b47c-e7af24ed112d","keywords":null,"link":"/elet/20250428_feherje-etkezes-eletmod-taplalkozas-edzes-izomepites-novenyi-alapu-taplalkozas","timestamp":"2025. április. 28. 07:00","title":"Ne stresszeljen a fehérjebevitelen, de ezt a néhány tanácsot érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","shortLead":"Az állatvédőknek kellett közbelépniük.","id":"20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de449f5-e540-41c8-80bf-9a91c4fc5c72.jpg","index":0,"item":"c7249367-ad14-4c01-b567-3e163ae9515a","keywords":null,"link":"/elet/20250427_horrornyul-husvet-sarvar-allatvedok","timestamp":"2025. április. 27. 20:43","title":"Horrorisztikus körülmények között tartottak egy húsvétra kapott nyuszit Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte. És persze nem lehet úgy beszélni mostanában az államfőről, hogy ne kerülne szóba a logója. Tény, jár is a megkülönböztető jelzés egy olyan kemény dolgozó influenszernek, mint Sulyok Tamás. Aki nem hiszi, nem kell utánajárnia, ugyanis Ceglédi Zoltán szépen csokorba szedte a legjobb elnöki posztokat: vannak idézetek, lábképek, borsófőzelék is, sőt, még azt is megörökítették, ahogyan Sulyok Tamás kipróbálja a suttyantós-pukkantósat. ","shortLead":"Sulyok Tamás köztársasági elnök nem hagyta szó nélkül, hogy a HVG publicistája, Tóta W. Árpád szatyor fingnak nevezte...","id":"20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a12d23da-14a2-4c49-af28-937de8585c29.jpg","index":0,"item":"bdfdf5ab-e7f8-4d36-aa59-44c5b3c6b80e","keywords":null,"link":"/360/20250426_duma-aktual-sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. április. 26. 18:30","title":"A Sándor-palotában dolgozik az ország egyik legsokoldalúbb influenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]