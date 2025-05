Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","shortLead":"A 140 milliós sportkocsit és a benne ülő milliárdost a Puskás Sport Hotelhez vezető úton fotózták le.","id":"20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93fe93c5-0e23-40f7-bfe9-40ff4aee816c.jpg","index":0,"item":"9165cf82-4d5d-4bca-bf75-18a42b4d9326","keywords":null,"link":"/elet/20250504_hadhazy-meszaros-lorinc-ferrari-felcsut-ebx","timestamp":"2025. május. 04. 08:31","title":"Hadházy: Mészáros Lőrinc is Ferrarival bukkant fel Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","shortLead":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","id":"20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"8adbf78f-7b8f-456f-9c52-a60a6756345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","timestamp":"2025. május. 03. 15:52","title":"Nyomoz a rendőrség a XI. kerületi mélygarázsban keletkezett tűz után, amelyben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak a Hamász ellen.","shortLead":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak...","id":"20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2.jpg","index":0,"item":"9237859e-c173-4249-9084-cbf115ad3b73","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","timestamp":"2025. május. 04. 09:12","title":"Izrael nagy gázai hadműveletre készül, tartalékosok tömegeit mozgósítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","shortLead":"Eredetileg csak magát akarta immunizálni, lehet, hogy mindenki mást is sikerül.","id":"20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f13c193e-6e39-474d-b7b6-e7670ef1bb78.jpg","index":0,"item":"d482f3aa-6f81-41b3-812d-7a0e114460a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Kigyomaras-ellenszer-Tim-Friede-200-kigyomaras","timestamp":"2025. május. 03. 15:34","title":"Több mint kétszáz kigyómarást élt túl a férfi, akinek a vére most forradalmasíthatja a kigyóméreg elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","id":"20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"ee0c1b8c-680f-4145-a7a8-d0fc0efd7783","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","timestamp":"2025. május. 03. 17:36","title":"Zelenszkij Orbánnak: A magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, nem kell minket belerángatni a saját választásodba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","shortLead":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","id":"20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f.jpg","index":0,"item":"e246f20e-7e49-4e64-b0ae-1b129f8c87d8","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","timestamp":"2025. május. 04. 16:15","title":"Van egy jövedelmi szint, ami után ismét növekedni kezd a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank alapítványai miatt, ugyanis súlyos hiányosságokat állapított meg és nagy veszteséget okozó döntéseket azonosított több száz milliárd forintnyi vagyonnal kapcsolatban. Litkai Gergely nagyon alapos prezentációt készített arról, hogyan jutottunk el ide. Láthatjuk a Halálcsillag alaprajzát, nyelvtörőnek is beillő rövidítéseket, és egy luxuskarórát, amelyet Matolcsy Ádám helyében KAP elég érdekes helyre rejtene.","shortLead":"Azzal egyidőben, hogy Matolcsy György elveszítette jegybankelnök jellegét, kiderült, hogy az Állami Számvevőszék...","id":"20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b786b8-ae06-400b-b23d-66c6a80c6bd6.jpg","index":0,"item":"1b5d94ee-3e8a-4555-a91c-05f10878bb4c","keywords":null,"link":"/360/20250503_duma-aktual-magyar-nemzeti-bank-matolcsy-gyorgy","timestamp":"2025. május. 03. 17:30","title":"Kösz, pénz: sírva vigadós összefoglaló az MNB-botrányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]