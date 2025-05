Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","shortLead":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","id":"20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157.jpg","index":0,"item":"66b58201-93e5-4b60-8a0c-cc5c421843e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 12. 13:25","title":"869 buszt vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","id":"20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91.jpg","index":0,"item":"0df3ff11-5ba1-4663-826a-e76b8f8594ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","timestamp":"2025. május. 12. 10:10","title":"Markó Béla: Orbán zavart keltett Erdélyben a tihanyi nyilatkozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zakatol a kampány.","shortLead":"Zakatol a kampány.","id":"20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/314582d2-5968-4908-b68b-e400532f8e5a.jpg","index":0,"item":"a532a067-a104-45cb-b46f-042dff99f9c3","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_drogeria-arresstop-tajekoztato-kep","timestamp":"2025. május. 12. 11:27","title":"Közzétette a kormány, milyen tájékoztatót kell a drogériáknak kitenniük az árrésstopról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70.jpg","index":0,"item":"0992ec16-0925-4121-b99e-f7d58e9d3633","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","timestamp":"2025. május. 14. 07:59","title":"50 éves a legenda, az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne, hogy túlélte önmagát a középkorias elit – erről beszélgettünk új könyvük kapcsán Gyáni Gábor és Szilágyi Adrienn történészekkel.","shortLead":"Polgárosultabb, nemzetibb és liberálisabb volt az arisztokrácia, mint korábban gondolták, viszont a Horthy-kor bűne...","id":"20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e03adf3-a62e-4a1d-96f4-20cf30555e6f.jpg","index":0,"item":"b76e3ff5-9d0f-4f10-91ed-bd1469c7b279","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-gyani-gabor-szilagyi-adrienn-magyar-arisztokracia-tortenete-tekintelyuralom-fenyuzes","timestamp":"2025. május. 13. 17:40","title":"„A mai elit és a volt arisztokraták közt a fő különbség, hogy utóbbiaknak kegyúrként gondoskodniuk kellett az uradalom népéről”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű brazil államkötvényekkel tömött ki a tulajdonosa.","shortLead":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű...","id":"20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0.jpg","index":0,"item":"e4380842-0fd7-4899-9fd4-0d43efd8d80d","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","timestamp":"2025. május. 13. 15:21","title":"Már kényszertörlés alatt van mindkét cég, amiket ezermilliádokkal tömtek ki kétes brazil forrásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és Oroszország között.","shortLead":"Az ukrán elnök egyetért Trumppal abban az elképzelésében, hogy legyen teljes és feltétel nélküli tűzszünet Ukrajna és...","id":"20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"798e38a8-3b36-4e3f-bc01-b68e88b6aac7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_oroszorszag-ukrajna-tuzszunet-targyalas-zelenszkij-trump","timestamp":"2025. május. 12. 21:10","title":"Zelenszkij támogatja, hogy Trump is részt vegyen az isztambuli találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]