Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","shortLead":"Az esetről a Mályi Madármentő Állomás számolt be. A fióka testvérét szerencsére sikerült megvédeni. ","id":"20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c50621c-7801-4266-b54e-ccdc0f7c47d0.jpg","index":0,"item":"5a0091c1-10fa-434f-b0f8-02c073a333ea","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Fulesbagoly-fioka-agyonvertek-malyi-madarmentok-Igrici","timestamp":"2025. május. 13. 14:34","title":"Gyerekek vertek agyon egy fülesbagoly-fiókát Igriciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","shortLead":"A 300 ezer forintos kárt is meg kell térítenie.","id":"20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d20d7-0b62-4582-bef8-781d96b4e5ba.jpg","index":0,"item":"b2d74c34-064c-4fab-87a5-8c8ea4870030","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_bortonbuntetes-hodmezovasarhely-fidesz-iroda-betort-ablak","timestamp":"2025. május. 13. 17:47","title":"Börtönbe küldik a hódmezővásárhelyi Fidesz-iroda ablakait betörő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fb50ea-5f49-4446-92e9-0698f9721514","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte minden téren azt tudja a Galaxy S25 Edge, mint a széria többi tagja – de sokkal vékonyabban. Hardverben nem spórolt a Samsung, de van valami, amiben áldozatot kellett hozni a vékonyság oltárán.","shortLead":"Szinte minden téren azt tudja a Galaxy S25 Edge, mint a széria többi tagja – de sokkal vékonyabban. Hardverben nem...","id":"20250513_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7fb50ea-5f49-4446-92e9-0698f9721514.jpg","index":0,"item":"37ab3ebc-d75f-42f4-862c-8e1e571aa71f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_samsung-galaxy-s25-edge-vekony-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"5,8 mm – itt a Samsung valaha volt legvékonyabb csúcstelefonja, ezt kell tudni a Galaxy S25 Edge-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt fővárosi frakciója szerint Karácsony Gergelynek óriási politikai felelőssége van abban, hogy Bolla Tibort mindeddig a BKV élén tartotta.","shortLead":"A túlárazott BKV-szerződésekből az látszik, hogy több száz nyomtató működtetésére is milliókat költöttek. A Tisza Párt...","id":"20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"90a8842e-f259-42a5-809c-24455e9c091d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Hadhazy-tularazott-nyomtatokrol-posztolt-a-Fovarosi-Tisza-frakcio-a-BKV-teljes-vezetosegenek-levaltasat-keri-Karacsonytol","timestamp":"2025. május. 13. 11:25","title":"A Tisza a BKV teljes vezetőségének leváltását kéri, Hadházy megmutatta, milyen extrém túlárazott szerződéseket kötött a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","shortLead":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","id":"20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"f04be3e2-c396-479c-9a6f-cb43f9180d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","timestamp":"2025. május. 13. 07:49","title":"Mekkora vagyonon kell osztozkodniuk a válófélben lévő Gyurcsányéknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","shortLead":"Szerinte a számvevőszéki jelentés tartalma 80 százalékban hamis, 20 százalékban igaztalan.","id":"20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"ca3423ea-9f56-460f-b9f4-a791cb33b98f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_Matolcsy-szerint-azert-van-MNB-ugy-mert-nem-akarta-levinni-az-alapkamatot","timestamp":"2025. május. 13. 22:10","title":"Matolcsy szerint azért van MNB-ügy, mert nem akarta levinni az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit a Stratolaunch fejleszt.","shortLead":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit...","id":"20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51.jpg","index":0,"item":"a49c6997-5926-4a6f-8ad5-befa4b5d9695","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","timestamp":"2025. május. 12. 18:03","title":"6200 km/h-val száguldott a Pentagon hiperszonikus drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]