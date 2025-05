Üres vasútállomások, egymagamban álldogálok,

Míg az egész izzó mélykék vagon pancsol Kenesén.

– énekli Fekete Giorgo a Carson Coma Kék Hullám Camping című számában. A retró feelinget kimaxoló klip hangulatának megteremtésében fontos szerepet játszanak a kék vagonok, amelyek a mai napok elválaszthatatlan részei a balatoni látképnek.

A Budapestről a Balaton felé vezető vasútvonal Székesfehérvár után, Szabadbattyánnál válik ketté, innen a 30-as számú vonal halad a végig a déli part mentén, míg a 29-es számú az északi parton vezet Tapolcáig.

A két vonal közül a déli parti a forgalmasabb, hiszen ezen keresztül juthatunk el egészen Nagykanizsáig, és ez a magyar vasúthálózat egyik legfontosabb kapcsolata Horvátország felé. Északi parti párja kevésbe zsúfolt, a nyári hónapokat leszámítva nem is tartozik a kihasználtabb vonalak közé. Ennek ellenére az utóbbi években kiépült a felsővezeték Szabadbattyán és Balatonfüred között, és a vonal hátralévő részének villamosítása is tervben van.

Milliárdokat költünk az észak-balatoni vasútra, épp csak jobb nem lesz tőle Szinte semmi eredménye nem lesz a január elején meghirdetett észak-balatoni vasútvonal-felújításnak, mert a beruházás után is 80 km/órával cammognak majd a vonatok, az állomások többségéhez pedig nem nyúlnak hozzá. Kicsit több pénzből komoly eredményeket lehetne elérni.

Az utazástervezésben nagyon sokat segít a MÁV applikációja, ahol a jegyvásárlás és az élő forgalomkövetés mellett már azt is láthatjuk, hogy a kinézett vonaton lesz-e klíma. Az előszezoni menetrenddel kapcsolatban sok hasznos információt találunk a MÁV honlapján.

Északi part – kényelmesen vagy gyorsan, egyet választhat

A Balaton északi partjára is több vonattal eljuthatunk. A Budapesthez közelebb eső, Szabadbattyán és Balatonfüred közti szakasz frekventáltabb, ha ide szeretnénk utazni, az alábbi két járat közül választhatunk:

A Katica InterRégió

Ezt a járatot a Budapest környéki vonalakról is ismert, alacsonypadlós, konnektorral felszerelt, légkondicionált Stadler FLIRT motorvonatok teljesítik. A budapesti Déli Pályaudvarról induló vonat Székesfehérvárig csak Kelenföldön áll meg, Székesfehérvár és Balatonfüred között viszont mindenhol, köztük a tópart előtti, kevésbé forgalmas településeken is. A felesleges megállások számát hivatott csökkenteni a nemrég bevezettet feltételes megállóhelyes rendszer, ami azt jelenti, hogy a vonatok bizonyos helyeken csak akkor állnak meg, ha van fel- vagy leszálló utas.

Katica InterRegio Veres Viktor

A Vízipók sebesvonat

A Vizipókok a Katicákhoz hasonlóan szintén a Déliből indulnak és Füredig közlekednek, viszont Kelenföldön és Székesfehérváron kívül csak a tóparti településeken (Balatonakarattyától Füredig) állnak meg, így gyorsabbak, mint a Katicák.

Cserébe viszont jóval kényelmetlenebbek. A szerelvényeket általában a MÁV V43-as, „Szili” néven is ismert mozdonyai húzzák, van köztük, amelyik már 60 éves is elmúlt, tavaly nyáron Magyar Péter is fotózkodott az egyikkel. A vonat általában az úgynevezett „halberstadti” kocsikból áll, melyeket a ’70-es évek végén, ’80-as évek elején gyártottak az NDK-ban. Légkondi, telefontöltési lehetőség és modern utastájékoztató rendszer nincs bennük, többnyire még az ajtók is csak kézzel nyithatók. Bár az utóbbi évben néhányat felújítottak közülük – ezeken már gombbal nyílnak az ajtók –, klíma ezekbe sem került, így a hűtésről egyedül a menetszél tud gondoskodni. Van viszont külön bicikliszállító kocsi, ahol egy vonatkísérő segít nekünk a biciklink biztonságos elhelyezésében.

Vízipók sebesvonat érkezik Balatonalmádi állomásra Cabrera Martin

Ezek a vonatok napközben minden órában indulnak (egyszer a Katica, míg egyszer a Vízpók). Aki tehát gyorsan szeretne utazni, és nyitott a nosztalgiaélményre, annak a Vízipókot, aki pedig inkább a kényelmet és a légkondit választaná, annak inkább a Katicát ajánljuk. Mindkét vonatra érvényesek az országbérletek, helyjegyet nem lehet rájuk váltani. Bicikli szállítására mindkét vonaton van lehetőség, ehhez azonban kerékpárhelyjegy váltása szükséges.

A helyzet valamivel bonyolultabb, ha Balatonfüredre vagy azon túlra, például Zánkára, Révfülöpre vagy Badacsonyra szeretnénk eljutni. Ebben az esetben Budapesti Déli Pályaudvarról indulva a Kék Hullám expresszvonat lehet a legjobb választás, mely a Déli Pályaudvar és Tapolca között közlekedik, és Füred előtt csak Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban áll meg, azt követően viszont Tapolcáig mindenhol. Ebben az előszezonban nem közlekednek klímás kocsik, helyjegy váltása viszont kötelező.

A tervek szerint Balatonfüred és Tapolca, vagyis az északi vonal felsővezeték nélküli szakaszán idén először a Vikingeket, vagyis a MÁV Dániából használtan vásárolt dízelmozdonyait is be fogják vetni.

Viking a Balatonnál Facebook / Hegyi zsolt

Így vonatozzunk Budapestről a Balaton déli partjára

Bonyolódik a helyzet, ha a déli partra szeretnénk utazni az előszezonban: itt ugyanis május 12-től 20-ig vágányzár lesz érvényben egy felújítás miatt. A kilencnapos rekonstrukció során mintegy 220 méteren cserélik az ágyazatot, a síneket és a betonaljakat, hogy a főszezonban már gyorsabban haladhassanak a vonatok. (Így viszont május 12-től 20-ig, a pályafelújítás ideje alatt a Tópart,a Balaton InterCityk és az Agram-Tópart InterCityk helyett Székesfehérvár és Lepsény között, a Déli Parti InterRégiók, a sebes- és személyvonatok helyett pedig Kiscséripuszta és Lepsény között pótlóbuszokkal utazhatunk csak.)

A pótlóbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani, a MÁV honlapja azt javasolja, hogy az előbb említett, nagy kapacitású bicikliszállító kocsival közlekedő Vízipók sebesvonatot vegyék igénybe a kerékpárral utazók. A balatonakarattyai vasútállomástól mindössze pár perc alatt elérhető a bringakörút.

A felújítás végeztével azonban több járat közül is választhatunk.

A Balaton déli partjának Budapest felé eső része a Déli Parti InterRegióval érhető el a legkényesebben: ezek a vonatok a budapesti Déli Pályaudvarról indulnak, és Siófokig, Fonyódig vagy Balatonszentgyörgyig közlekednek. A klíma miatt itt sem kell aggódni, ezeket a járatokon ugyanis a már említett FLIRT, vagy az emeletes KISS motorvonatok üzemelnek.

Rövidebb menetidőt kínál a nagyobb déli parti üdülőhelyekre – köztük Zamárdiba, Balatonföldvárra, Lellére és Fonyódra – kétóránként szintén a Déliből induló és egészen Nagykanizsáig közlekedő Tópart InterCity, amiben expresszvonati kocsik is közlekednek. Mind az IC-kocsikba, mind az expresszvonati kocsikba kötelező a helyjegy váltása, légkondi viszont jellemzően csak az IC-kocsikban van.

Ha a tó legtávolabbi, Zala megyei csücskébe szeretnénk eljutni, akkor a szintén kétóránként induló, Keszthelyig közlekedő Balaton InterCityk jelenthetnek megoldást, itt szintén légkondicionáltak az IC -kocsik, illetve 1. osztályú és étkezőkocsi is van. Az országbérleten kívül ide is kötelező helyjegyet váltani, illetve bicikliszállításra is van lehetőség. Ebben a vonatban is közlekednek expresszvonati kocsik, ahol általában nincs klíma, azonban ide is ugyanúgy kell a helyjegy.

Fontos megjegyezni, hogy a vonatok összeállítását sok minden befolyásolhatja, így a legbiztosabbra akkor mehetünk, ha a jegyvásárlás előtt az applikációban ellenőrizzük, hogy az általunk kinézett vonaton lesz-e klíma.

Győrből, Pécsről a Balatonhoz

Győrből is eljuthatunk a Balaton nyugati medencéjéhez, a kétóránként induló Helikon InterRégióval, amely Tapolca felől éri el a tavat, és Fonyód után fordul el Kaposvár felé, a vonatok egy része pedig még Pécsig is tovább közlekedik. Ezeken a járatokon a MÁV Siemens Desiro motorvonatai zakatolnak, amelyek modern, klímával felszerelt, részben alacsonypadlós járművek. Bicikliszállításra is van lehetőség, ehhez itt is kerékpárhelyjegy váltása szükséges. Szombathelyről a minden nap reggel 7:02-kor induló LESENCE sebesvonattal juthatunk el Tapolcán át Keszthelyig, itt azonban ne számítsunk klímás, modern szerelvényre.

Desiro motorvonat MTI / Máthé Zoltán

A pécsieknek kínál közvetlen eljutási lehetőséget a Fenyves expresszvonat, amely a baranyai megyeszékhelyről indulva, Kaposvár érintésével Fonyódnál éri el a tavat, és egészen Keszthelyig közlekedik.

Hétvégente Vác felől is eljuthatunk a déli partra a légkondicionált, emeletes KISS motorvonatok által teljesített Jégmadár expresszvonatokkal, melyek reggel 7:26-kor indulnak Szobról, majd a főváros és Székesfehérvár érintésével egészen Fonyódig mennek.

Éjszakai vonatozás

Az egyelőre még nem világos, hogy a Lázár János által megígért klímagarancia milyen formában fog a Balaton-parti vasútvonalakon megjelenni, de amennyiben tényleg minden klíma nélküli vonat mellé indítanak klímás buszokat is, érdemes lehet azokkal is számolni az utazás megtervezése során. Az persze kérdéses, hogy egy jellemzően 5-6 kocsiból álló Vízipók sebesvonat kiváltására hány busz lesz elegendő.

Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.

Pozitívum, hogy amennyiben elhúzódik a tóparti program, az utóbbi években már éjszaka is vonatozhatunk a Bagolyvonatoknak köszönhetően: ezek minden éjjel közlekednek a Balaton-parti városok és Székesfehérvár között, péntek és szombat esténként pedig közvetlenül Budapestig.

A Bagolyvonatok típusa változó, van köztük, amelyeknél az északi parton a Katicáknál már említett FLIRT motorvonatokat vetik be, és olyanok is, amelyek a klasszikus (halberstadti) vagonokból állnak. Bár előbbieken a légkondi és a telefontötlési lehetőség éjszaka is adott, a fényárban úszó utastérben az alváshiányunkat aligha fogjuk tudni pótolni.

Retrófíling

Mindezeken felül az északi parti vonal ad otthont a MÁV egyik legnépszerűbb eseményének, a nyári Retró hétvégének, amit idén július 5-én és 6-án rendeznek meg. Ennek során a MÁV felvonultatja a nosztalgiaflotta járműveit, köztük a látványos 424-es gőzmozdonyt is. Az esemény népszerűségét az sem csökkenti, hogy az itt nosztalgia és retró címszóval felvonultatott járművek egy része az év többi részében az ország más pontjain a mindennapi forgalomban közlekedik.

424-es gőzmozdony a tavalyi retró hétvégén MTI

A nagyvasút mellett a déli parton található Balatonfenyvesi kisvasút egész nyáron várja az utasokat. Itt ráadásul 2021-ben egy korábban bezárt szakaszon is újraindult a közlekedés, így a termálfürdőjéről ismert Csisztafürdőre is eljuthatunk vonattal.

A Balatonfenyvesi kisvasút MTI / Máthé Zoltán

Fontos megjegyezni, hogy a menetrend bármikor borulhat baleset, műszaki problémák, az időjárás vagy igazából bármi miatt – íme egy kis ízelítő az első májusi hétvégéről –, így sose szálljunk vonatra kellő mennyiségű víz és némi harapnivaló nélkül, indulás előtt pedig tájékozódjunk a MÁV honlapján, vagy az applikációban.