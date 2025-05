Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata sűrűsödött össze a stúdióban. Az évezred egyik legnagyobb pólósa nyíltan beszélt arról, miért próbált eltávolodni a vízilabdától, a rossz tulajdonságairól, a kényelmetlen sztárszerepről, önmarcangolásról és önazonosságról, hogy miért érezte magát sokkal jobban Olaszországban, és hogy miért bánta meg a róla szóló könyvet. Szilágyi Áronnak és Kenyeres Andrásnak elmondta azt is, miért gondolja úgy, hogy a mostani élsportolókhoz képest nagyon amatőrök voltak, és miért volt elég belenézniük egymás szemébe egy-egy csata előtt a válogatottban.","shortLead":"Kásás Tamás ritkán ad interjút, a Penge podcasttal azonban kivételt tett, így hat olimpiai aranyérem tapasztalata...","id":"20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67161013-ee55-415d-959a-8f1f1aa9060a.jpg","index":0,"item":"4ffbba0d-ff5a-4a9a-81e8-23222e6ec5a7","keywords":null,"link":"/elet/20250502_kasas-tamas-penge-podcast-interju-szilagyi-aron","timestamp":"2025. május. 02. 07:00","title":"Kásás Tamás: Nem azt látták bennem, aki vagyok – Penge podcast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány a 100 új gyár programot is meghosszabbítaná, ha kell, Bicskéig – mint a felcsúti kisvasutat. Nagy Márton után most Orbán Viktor is már 150 új gyárról beszél.","shortLead":"A kormány a 100 új gyár programot is meghosszabbítaná, ha kell, Bicskéig – mint a felcsúti kisvasutat. Nagy Márton után...","id":"20250502_Orban-is-kiallt-Nagy-Marton-otlete-mellett-pedig-a-gyarorszag-projekt-jo-esellyel-kudarc-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"5328aebc-e4be-4440-9815-e946d1dcb8aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250502_Orban-is-kiallt-Nagy-Marton-otlete-mellett-pedig-a-gyarorszag-projekt-jo-esellyel-kudarc-lesz","timestamp":"2025. május. 02. 13:46","title":"Orbán is kiállt Nagy Márton ötlete mellett, pedig a gyárország-projekt jó eséllyel kudarc lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányfő egy olyan miniszterét hívta reggel segítségért, akinek a portfóliójába tartozó területről végül egyáltalán nem beszélt a rádióban.","shortLead":"A kormányfő egy olyan miniszterét hívta reggel segítségért, akinek a portfóliójába tartozó területről végül egyáltalán...","id":"20250502_Orban-telefonos-segitseget-kert-a-radiointerju-elott---rejtely-hogy-miert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883ef68a-44ea-4595-9b28-cbb1858f9c18.jpg","index":0,"item":"ca46dfbb-f37c-4351-a7e3-2dfc3900c4a5","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Orban-telefonos-segitseget-kert-a-radiointerju-elott---rejtely-hogy-miert","timestamp":"2025. május. 02. 11:31","title":"Orbán telefonos segítséget kért a rádióinterjú előtt – furcsa, hogy kitől és rejtély, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","shortLead":"Az elkövető a gyanú szerint a nő korábbi partnere, szomba éjjel azért találkoztak, hogy átbeszéljék a szakításukat.","id":"20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8188b8be-ea43-44d0-94e3-8c14229c2f8d.jpg","index":0,"item":"4481bdc0-c3cd-48b6-9b42-0f1f82611c71","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_Megoltek-egy-not-Ausztriaban-a-hatosagok-egy-magyar-ferfit-keresnek","timestamp":"2025. május. 03. 12:32","title":"Megöltek egy nőt Ausztriában, magyar férfit keresnek a hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","shortLead":"A pécsi társaság tudása jól jöhet a Mol hulladékgazdálkodó cégének, a MOHU-nak.","id":"20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f2f8438-ce3a-4eb4-8e67-741fffef40dd.jpg","index":0,"item":"b5ca11e2-8af1-4078-b9fb-e59a7557aec2","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-Mol-Riverland-Magantokealap-Seres-Laszlo-Seres-Gepipari-es-Kereskedelmi-Kft","timestamp":"2025. május. 02. 08:30","title":"A Mol állhat egy jól menő kukásautós cég felvásárlásának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint az eddig várható volt. De legalább már tudni, hogy pontosan mikor.","shortLead":"Nyúlfarknyi bejegyzésben közölte a Rockstar Games, hogy minimum fél évvel később érkezik a Grand Theft Auto VI, mint...","id":"20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18cc466b-5810-494a-a5c8-8b59ec2b894c.jpg","index":0,"item":"a788f7c0-f488-435a-a2ff-97ea7499124d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_grand-theft-auto-vi-megjelenes-datuma-keses-rockstar-games-gta6","timestamp":"2025. május. 02. 15:52","title":"Késik a GTA 6, nem is keveset – ekkor érkezik a várva várt játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]