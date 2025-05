Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0feb2a7-9e31-4733-9433-87867df59c5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking elméletének köszönhetően úgy tűnik, sokkal kevesebb ideig fog létezni a világegyetem, mint azt korábban gondolták a tudósok. Persze ez az élettartam még így is őrült nagy idő.","shortLead":"Stephen Hawking elméletének köszönhetően úgy tűnik, sokkal kevesebb ideig fog létezni a világegyetem, mint azt korábban...","id":"20250513_vilagegyetem-pusztulasa-hawking-sugarzas-univerzum-elettartama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0feb2a7-9e31-4733-9433-87867df59c5e.jpg","index":0,"item":"e234565a-9d37-4410-9d99-28cb99a81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_vilagegyetem-pusztulasa-hawking-sugarzas-univerzum-elettartama","timestamp":"2025. május. 13. 15:03","title":"Kiszámolták, mikor pusztul el a világegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja ki a nevét, és nem is támasztja alá semmivel az állításait.","shortLead":"Orbán Viktor egy videót tett közzé, amely Magyar Péterre utalgat az ukrán kémbotránnyal összefüggésben, de nem mondja...","id":"20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d4320b5-2c54-4939-bd8b-11ce79c45d78.jpg","index":0,"item":"6fcf40a3-e472-4f07-882f-fca625644ac2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-Viktor-Magyar-Peter-Tisza-Part-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 13. 17:21","title":"Úgy tűnik, Orbán a Védelmi Tanács ülésén arra jutott, hogy a legjobb lenne Magyar Péter lejáratására használni a kémbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","shortLead":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","id":"20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06.jpg","index":0,"item":"a18681fb-eb86-4b47-bbd8-877db968d496","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","timestamp":"2025. május. 14. 08:59","title":"Attól, hogy ittam, még jól vezetek – mondta egy nő a rendőröknek, miután karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","shortLead":"A világ hetedik Disneylandje Abu-Dzabiban nyílt meg, az eseményre pedig egy dubaji cég készült látványos műsorral.","id":"20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b580a1ce-17b3-443c-b855-04cf1bf48c3e.jpg","index":0,"item":"bb97b6da-d517-48cd-bfd4-159df1d0cc50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_abu-dzabi-disneyland-dron-show","timestamp":"2025. május. 13. 18:03","title":"9000+ drón emelkedett a magasba Abu-Dzabiban, a látvány magáért beszél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben jósolhatóvá tette. Hogyan hat mindez a befektetésekre és egy olyan kis, nyitott gazdaságra, mint a magyar? Ezekről a témákról beszélgetünk a HVG Címlapsztori májusi rendezvényén az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Az amerikai elnök teljesen kiszámíthatatlan politikája a korábban is bizonytalan gazdasági helyzetet még nehezebben...","id":"20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b243f952-6690-4449-9f53-0835ca08096e.jpg","index":0,"item":"e2d885ee-d715-4c4d-8674-c28051277cdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_hvg-cimlapsztori-majus-ajanlo","timestamp":"2025. május. 13. 10:25","title":"Pénzt húz ki a zsebünkből Trump ámokfutása, vagy nyerhetünk a mostani viharban? HVG Címlapsztori az új gazdasági valóságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy német nő állapota súlyos.","shortLead":"Egy német nő állapota súlyos.","id":"20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"abc2ff81-7e92-45c0-bb1a-0c118992b604","keywords":null,"link":"/elet/20250514_franciaorszag-allatkert-villamcsapas-serultek","timestamp":"2025. május. 14. 21:04","title":"Villám csapott egy franciaországi állatkertbe, tizenhárman megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af91918b-6049-45a1-897f-4ef43eb25768","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Számos következtetést levonhatunk a kutyánk, macskánk viselkedéséből, a jeleket azonban félre is lehet érteni.","shortLead":"Számos következtetést levonhatunk a kutyánk, macskánk viselkedéséből, a jeleket azonban félre is lehet érteni.","id":"20250513_haziallat-boldogsag-orom-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af91918b-6049-45a1-897f-4ef43eb25768.jpg","index":0,"item":"d56753c0-389b-4c72-be3e-a29e2bb80724","keywords":null,"link":"/elet/20250513_haziallat-boldogsag-orom-tippek","timestamp":"2025. május. 13. 07:01","title":"Honnan tudjuk, hogy boldog-e a háziállatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa335e96-5f12-496a-aaf0-e12ba2cca20e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra bemutatják a hajléktalanok írásaiból készült darabot az Akváriumban.","shortLead":"Újra bemutatják a hajléktalanok írásaiból készült darabot az Akváriumban.","id":"20250514_Mi-kell-ahhoz-hogy-emberek-maradjunk-ha-semmink-sincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa335e96-5f12-496a-aaf0-e12ba2cca20e.jpg","index":0,"item":"12f1d140-d89b-4d2c-bdbe-994a80b31f54","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Mi-kell-ahhoz-hogy-emberek-maradjunk-ha-semmink-sincs","timestamp":"2025. május. 14. 10:16","title":"„Mi kell ahhoz, hogy emberek maradjunk, ha semmink sincs?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]