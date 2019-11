Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény láttán. A Fidesz is tudta növelni szavazói számát, tehát szó sincs arról, hogy gyengült volna a kormánypárt. Az ellenzéki siker okai között ott a választói dac, a jobban koncentrált aktivistasereg és a Fidesz legyőzhetetlenségének megdőlt mítosza. ","shortLead":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény...","id":"20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b10d90-e2d6-4106-9744-9edbd9cdaac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","timestamp":"2019. november. 11. 20:10","title":"A Fidesz nem gyengült, de hihetővé vált, hogy le lehet győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner Kogler pártelnök.","shortLead":"Az osztrák Zöld párt kész tárgyalni közös kormányalakításról a konzervatív Néppárttal – jelentette be vasárnap Werner...","id":"20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb44f48e-ce7c-41f5-9394-a1f39763cf22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aceb0a-61d2-4e75-9141-7e7b20626db7","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_sebastian_kurz_werner_kogler_zoltek_koalicios_megallapodas_osztrak_kormanyalakitas","timestamp":"2019. november. 10. 19:35","title":"A zöldek segíthetnek kormányt alakítani Kurznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai Rum-sziget gímszarvasait tanulmányozó nemzetközi csoport.","shortLead":"Genetikai változások révén alkalmazkodnak a vadállatok a melegedő éghajlathoz - állapította meg egy, a skóciai...","id":"20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d9da14-22cf-4fd0-a830-d0b2156acdc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa80410-1df8-4664-a1ed-bfce956addd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_vadallatok_alkalmazkodasa_klimavaltozas_genetikai_valtozasok_gimszarvas_rum_szigetek_evolucio","timestamp":"2019. november. 10. 18:03","title":"Sikerült tetten érni az evolúciót: a vadállatok kitaláltak valamit a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég termékeinek nagy részét egyelőre külföldön készítik, az üzleti modell sem tűnik meggyőzőnek, és rövid időn belül már a harmadik ügyvezetőt fogyasztja Mészáros Lőrinc vállalkozása.\r

\r

","shortLead":"A cég termékeinek nagy részét egyelőre külföldön készítik, az üzleti modell sem tűnik meggyőzőnek, és rövid időn belül...","id":"20191111_Kina_Banglades_Torokorszag__Egyelore_nagyon_nem_magyar_a_2Rule","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9311b653-53cf-421d-a4c6-9af05c5648d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Kina_Banglades_Torokorszag__Egyelore_nagyon_nem_magyar_a_2Rule","timestamp":"2019. november. 11. 11:18","title":"Kína, Banglades, Törökország – Egyelőre nagyon nem magyar a 2Rule","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benziné viszont nem változik.","shortLead":"A benziné viszont nem változik.","id":"20191111_Marad_400_forint_felett_a_gazolaj_literenkenti_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e39625-964f-4e4a-8913-0be7be7511de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Marad_400_forint_felett_a_gazolaj_literenkenti_ara","timestamp":"2019. november. 11. 12:43","title":"Marad 400 forint felett a gázolaj literenkénti ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","shortLead":"Globális járvány van, amiről elfeledkezett a világ.","id":"20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89476ece-5c0f-44ee-8582-b4b930a2f576","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Gyogyithato_megelozheto_megis_39_masodperckent_meghal_egy_gyerek_miatta","timestamp":"2019. november. 12. 13:51","title":"Gyógyítható, mégis 39. másodpercenként meghal egy gyerek tüdőgyulladásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","shortLead":"Külön törvénnyel készültek a választásra.","id":"20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3545863-22d3-45a8-9b2d-cabceeaca45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8698f2d7-a1da-4870-9632-bf5f2e6276c0","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Romaniai_elnokvalasztas_minden_korabbinal_magasabb_a_kulfoldon_leadott_szavazatok_szama","timestamp":"2019. november. 10. 16:21","title":"Romániai elnökválasztás: minden korábbinál magasabb a külföldön leadott szavazatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]