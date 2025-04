2025-ben a legtöbbünknek természetes, hogy van okostelefonja, és a bankkártyától a pontgyűjtőn át a színházjegyig mindent a telefonunkon tartunk. Vannak azonban, akik kimaradnak ezekből az előnyökből. Ők az azok, akik a koruk vagy az anyagi helyzetük miatt nem rendelkeznek okostelefonnal, és emiatt egyre több szolgáltatásból igénybevétele okoz nekik problémát. A világszintű jelenséggel a Guardian cikke is részletesen foglalkozott, mi pedig megnéztük, hogy Magyarországon mennyire elérhetőek bizonyos szolgáltatások azok számára, akik még nem vettek maguknak okostelefont.

Parkolás

Bár Budapesten egyelőre még fizethetünk készpénzzel a parkolás után, nemsokára már nem lesz lehetőségünk aprót dobálni az automatába: novemberben ugyanis elfogadta a fővárosi közgyűlés a parkolási reformról szóló javaslatot, melynek értelmében 2026-ban leszerelik a parkolóautomatákat, így már csak mobilfizetésre lesz lehetőség. Igaz, tervezték megvizsgálni annak lehetőségét, hogy kiskereskedelmi egységekben is ki lehessen fizetni a parkolási díjat, ami a készpénzhasználati jog alkotmányba foglalásával alighanem szükségszerűvé is válik, de alkalmasint így is kényelmetlenebb lesz készpénzzel fizetni a parkolásért.

A budapesti közlekedésben is találkozhatnak nehézségekkel azok, akiknek nincs okostelefonjuk: a BudapestGo applikáció ugyanis nemcsak az utazástervezésben segít, de az eseteleges forgalmi zavarokról is innen szerezhetünk tudomást. Az app nélkül viszont csak a megállókban kihelyezett kijelzőkről vagy hangszórókból juthatunk információkhoz, ezek viszont nincsenek mindenhol felszerelve.

Okostelefon nélkül a főváros közbringarendszerét, a Bubit sem használhatjuk. A bérelhető elektromos rollerek, vagy éppen az autómegosztó platformok használata szintén csak applikációval lehetséges.

Banki alkalmazások

Vannak idősek, akik otthonosan mozognak az online térben, és a hírek elolvasása vagy az e-mailjeik megválaszolása nem okoz gondot, de a pénzügyeik intézését nem merik a számítógépükön bonyolítani. Vagy ha merik is, a kétlépcsős azonosításhoz valószínűleg szükségük van hozzá telefonra is. Ennek hiányában az esetben viszont kénytelenek személyesen ellátogatni a hozzájuk legközelebbi bankfiókba, ahol sok esetben hosszú várakozásra kényszerülnek. Amennyiben a pénzintézetek nem tartanak fent elég kapacitást az ügyfélszolgálaton, azzal diszkriminálják a telefonnal nem rendelkező ügyfeleiket. Az okostelefon nélküliek kimaradnak olyan népszerű pénzügyi szolgáltatásokból is, mint például a Revolut vagy a Wise, amelyek eleve csak online elérhetők.

Pontgyűjtők, kuponok, és a személyes adataink

Az okostelefon-használóknak bizonyára sokat könnyít az életén, hogy a kasszánál nem kell különböző pontgyűjtő plasztikkártyákat keresgélniük. A törzsvásárlói vagy pontgyűjtő kártyák a legtöbb esetben csak akkor regisztrálhatók a telefonra, ha az adott üzletlánc applikációját is letöltjük. Ezek az alkalmazások hatékony eszközök a végek számára, hogy minél több személyes adatot gyűjtsenek rólunk, vagy éppen értesítésekkel zaklassanak minket, hátha ezzel rávesznek minket az adott üzlet felkeresésére.

Emlékszik még valaki a 2010-es évek elején népszerű papíralapú kuponokra? Az utóbbi években már nem nagyon találkozni hasonlóval, pedig a kuponos akciók nem szűntek meg. A nagyobb gyorsétteremláncok azóta is hasonló akciókkal próbálják becsalogatni a vendégeket, ma azonban már csak az appjukon keresztül vehetjük igénybe a kedvezményeket. Az egyik ismert gyorsétteremlánc appjában például a kuponok nagyobb részéhez csak akkor férünk hozzá, ha megadjuk az email címünket, és feliratkozunk a cég hírlevelére.

Ügyfélkapu helyett DÁP

Az állami ügyintézés módja is nagyot változott idén: a hagyományos ügyfélkapu megszüntetése után már csak kétfaktoros azonosítást követően intézhetjük ügyeinket otthonról, a számítógépről elérhető ügyfélkapu helyett pedig egyre többen használják a Digitális Állampolgárság (DÁP) applikációt. Bár a kétfaktoros azonosítás önmagában is bonyolult lehet sokak számára, a DÁP okostelefon nélkül egyáltalán nem is vehető igénybe. A digitális szolgáltatás bonyolultabbá válása többeket kényszeríthet arra, hogy személyesen kényszerüljenek elmenni valamelyik kormányablakba ügyet intézni.

Életet is menthet az okostelefon

Bár vannak appok, melyeknek célja a személyes adataink megszerzése, mások akár az életünket is megmenthetik: ilyen például az OMSZ Életmentő appja, amely nemcsak a közelben található gyógyszertárakat, kórházakat és defibrillátorokat sorolja fel, de vészhelyzetben a mentők hívását is megkönnyíti. Itt ugyanis előre rögzíthetjük az egészségügyi adatainkat, ráadásul az app a pozíciónkat is elküldi a segélyhívó-központnak a hívás során. Ennek köszönhetően akkor is könnyen tudunk segítséget hívni, ha hirtelen nem tudjuk eszünkbe a pontos cím, ahol épp tartózkodunk.

Nyitókép: AFP