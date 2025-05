Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a vizsgálat lefolytatása ugyanis nem lehet ennyire hosszú”.","shortLead":"A volt vezérkari főnök szerint beszédes, hogy a Honvédelmi Minisztérium hallgat az újdörögdi gránátbaleset ügyében, „a...","id":"20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba950679-216d-4738-bdf6-c74168c851cd.jpg","index":0,"item":"bd9ffb25-cc5a-47ff-b3bb-f21d3d7ccfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ruszin-szendi-romulusz-szalay-bobrovniczky-kristof-honvedelmi-miniszter-ujdorogdi-kezigranat-baleset-vizsgalatot-kovetel","timestamp":"2025. május. 16. 11:08","title":"Ruszin-Szendi üzent a honvédelmi miniszternek: Legyen férfi, álljon ki és nézzen az emberek szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor az elnyomás fázisába menekül, tétovázik az EU az új “átláthatósági törvénnyel” kapcsolatban, jobban meg kellene szorongatni Putyint – szombati lapszemlénk legérdekesebb sztorijait olvashatják.","shortLead":"Orbán Viktor az elnyomás fázisába menekül, tétovázik az EU az új “átláthatósági törvénnyel” kapcsolatban...","id":"20250517_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Viktor-Trump-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"542dd566-6cd2-4aca-9b29-c653eeeda2e3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Viktor-Trump-Putyin","timestamp":"2025. május. 17. 09:23","title":"Még több pénzt bukhat Magyarország; meddig megy el Orbán Magyarral szemben? - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","shortLead":"Ezzel a harmadik nagy hitelminősítő is megvonta a legjobb, AAA államadós-osztályzatot a világ legerősebb gazdaságától.","id":"20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539.jpg","index":0,"item":"6291b06d-1116-43c3-9f84-70ea7f2da700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Leminositette-az-Egyesult-Allamokat-a-Moodys","timestamp":"2025. május. 16. 23:41","title":"Leminősítette az Egyesült Államokat a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De neki is van főnöke.","shortLead":"De neki is van főnöke.","id":"20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf.jpg","index":0,"item":"cbe66a72-0c5e-4780-9ec0-4bd2fa81823e","keywords":null,"link":"/elet/20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","timestamp":"2025. május. 16. 15:27","title":"A TV2 programigazgatója bánja, hogy elengedték Majkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","shortLead":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","id":"20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d.jpg","index":0,"item":"cae0fc5a-822d-4524-8f87-f16107af1345","keywords":null,"link":"/sport/20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","timestamp":"2025. május. 16. 15:56","title":"Órákat késett a FIFA elnöke a saját kongresszusáról, Csányi Sándor sem várta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","shortLead":"Telerakják szenzorokkal, hőkamerákkal, radarokkal.","id":"20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07595d62-091f-403c-abe1-57479d85e252.jpg","index":0,"item":"78ad82e8-fbe2-422d-a0e5-1b88a2c254d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_Digitalis-autopalya-lesz-az-M1-M7-kozos-szakasza-telerakjak-szenzorokkal","timestamp":"2025. május. 16. 07:46","title":"Okos-autópálya lesz az M1–M7 Budaörsnél, 1,5 gigabyte adatot generál majd másodpercenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]