Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","shortLead":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","id":"20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2.jpg","index":0,"item":"ab565fe5-c4a6-4aeb-ad4e-c1a2cd53dd64","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","timestamp":"2025. június. 02. 17:20","title":"Szijjártó telefonon beszélt Lavrovval a Védelmi Tanács ülése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","shortLead":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawrocki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","id":"20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309.jpg","index":0,"item":"495b9130-f1ee-4e5d-9181-a5cad670ff91","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","timestamp":"2025. június. 02. 05:47","title":"Lengyel elnökválasztás: éjjel fordult a kocka, a jobboldali Karol Nawrocki nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Viharos időre lehet számítani kedden.","shortLead":"Viharos időre lehet számítani kedden.","id":"20250603_figyelmeztetes-zivatar-veszely-vihar-jegeso-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb7763bf-f885-41c6-abbb-d1e5d864b097.jpg","index":0,"item":"ab07d0f4-2a66-4b83-8ae4-25f4f02c8037","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_figyelmeztetes-zivatar-veszely-vihar-jegeso-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 05:23","title":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8245f8-0a24-4f54-9459-18ecb064a2cc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy 39 éves nőt letartóztattak gyilkosság gyanújával, de három másik embernek is köze lehet az ügyhöz.","shortLead":"Egy 39 éves nőt letartóztattak gyilkosság gyanújával, de három másik embernek is köze lehet az ügyhöz.","id":"20250603_eltunt-lengyel-no-maradvanyai-angliai-haz-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8245f8-0a24-4f54-9459-18ecb064a2cc.jpg","index":0,"item":"dd319991-d948-48a5-8ddd-525b302e7a22","keywords":null,"link":"/elet/20250603_eltunt-lengyel-no-maradvanyai-angliai-haz-kert","timestamp":"2025. június. 03. 06:25","title":"Egy 15 éve eltűnt lengyel nő maradványai kerültek elő egy angliai ház kertjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga az állam rendszerszintű politikai foglyul ejtése. Ebben a rendszerben sok formális intézményt szándékosan egy konkrét cél elérése érdekében hoztak létre: hogy hatalmas mennyiségekben szivattyúzhassanak ki közforrásokat Orbán szűk köre számára. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga...","id":"20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"7109be55-bf3c-49fd-8bf6-6ef4a85c0433","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","timestamp":"2025. június. 01. 19:15","title":"A korrupció szociológiája: Így működik a foglyul ejtett magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és a non-plus-ultra kategóriás méregdrága A90 Final Editiont is rendesen meghajtottuk.","shortLead":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és...","id":"20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a.jpg","index":0,"item":"5d0552bb-fcf0-472e-a7f2-ad44251664f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 02. 08:01","title":"70 millió forintos elérhetetlen álom: versenypályáztunk a Toyota Supra búcsúzó verzióival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","shortLead":"Egyelőre inkább a kihívások látszanak a körforgásos gazdaságban.","id":"20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7421ab-c403-4b8d-bb96-027e49e5cd89.jpg","index":0,"item":"d76ed6a7-7566-4520-a79d-286fcbcbacb9","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_50-milliard-veszteseg-Mohu-hulladekkezeles","timestamp":"2025. június. 02. 08:50","title":"50 milliárdot bukott a Mohu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","shortLead":"Jelenleg gyakorlatilag döntetlenre áll a versengés.","id":"20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"bdfdd9ca-9c79-4362-bcaa-88ad5fb2dcee","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Lengyel-elnokvalasztas-trzaskowski-nawrocki-allas","timestamp":"2025. június. 01. 22:32","title":"Lengyel elnökválasztás: mindkét jelölt győztesnek hirdette magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]