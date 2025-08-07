Bujtor István fia: Apám halála után öt évig nem tudtam a filmjeit megnézni, nem tudtam róla beszélni

Bujtor István fia, Bujtor Balázs hegedűművész volt a Best Podcast vendége, a beszélgetést a Story szemlézte.

Latinovits Zoltánról, Bujtor István féltestvéréről elmondta:

Egyéves voltam, amikor meghalt. Nem is ismertem őt, csak ő ismert engem. Nem tudom, mi az, hogy idegrendszer. Azt tudom, nehéz ember volt, csak azt is figyelembe kell venni, mi volt a serpenyő másik oldalán. Egy óriási tehetség. Egy kritikus írta róla, Latinovitsnak az összes harcában 95 százalékban igaza volt, csak száz százalékban rosszul kommunikált.

Bujtor István bohém természetét egy történettel szemléltette:

A hetvenes évek elején premiere volt a Pécsi Nemzeti Színházban. Előadás után az egyik kollégájával átmentek ünnepelni a Nádor Szálló bárjába. Rendelt két pohár pezsgőt, mire a főpincér azt mondta, „művész úr, pohárral nem tudok hozni, csak üveggel.” Apám úgy felhergelte magát, hogy beült a kocsiba, és Pozsonyig meg sem állt. Ment vele a kollégája is. Hajnal négyre értek oda, tudott egy szórakozóhelyet, ami éjjel-nappal nyitva van, bementek, rendelt két pohár pezsgőt, majd visszajöttek Pécsre. Nem azért tette ezt, mert bohém volt. Sokkal inkább azért, mert nem akart pazarolni. Minek egy üveg, ha csak két pohár kell.

Bujtor István 2009-ben, 67 évesen hunyt el.

Apám halála után öt évig nem tudtam a filmjeit megnézni, nem tudtam róla beszélni. Aztán először megnéztem a Harlekin és szerelmese című filmet, amiben fiatalon játszott, nagyon tetszett benne. Utána megnéztem a Pogány Madonnát, majd egymást követték a filmjei. Valaki azt mondta apám halálakor, az idő sok mindent begyógyít

– emlékezett vissza Ötvös Csöpi alakítójának fia. Elmondta azt is, hogy a Sándor Mátyásban viselt kalapját, és apja óráját is megőrizte.