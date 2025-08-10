Szoboszlai gyereke alig egyhetes, máris talpig Liverpool-mezben pózol

Augusztus elején született meg Szoboszlai Dominik kislánya, a Liverpool labdarúgója a héten meghatottan nyilatkozott a családi örömről, azt mondta, „egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez”.

Amint a 24.hu-nak feltűnt, Szoboszlai felesége, Buzsik Borka vasárnap képeket osztott meg az Instagramon az újszülöttről, mégpedig talpig Liverpool-mezbe bújtatva. Gyorsan kell kattintani, mert a cuki képeket 24 órás sztoriban posztolta a focista felesége.

Szoboszlaiék vasárnap délután játszották a Crystal Palace–Liverpool angol Szuperkupa-meccset, amit a Crystal Palace nyert a Wembley-ben 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt