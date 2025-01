Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","shortLead":"Az öregfiúk-focimeccs főszervezőjét és a megütött nézőt már ki is hallgatták az ügyben.","id":"20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b44c9de-f09f-4e30-81e1-20a5ec6e6a5d.jpg","index":0,"item":"558d3169-df66-45c3-b1fa-e54b17c57b57","keywords":null,"link":"/elet/20250127_Buntetoeljaras-indult-Curtis-pofozkodasa-miatt-Eger-oregfiuk-Ujpest-reakcio-rapper","timestamp":"2025. január. 27. 21:30","title":"Büntetőeljárás indult Curtis pofozkodása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén kutyás járőrök, drónok és kamerás autók is felügyelik majd Budapest utcáit. ","shortLead":"Két éve a szélsőjobbos megemlékezés előtti napokban antifasiszta csoportok támadtak emberekre a fővárosban. Emiatt idén...","id":"20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c51327-1533-4bfa-81c0-bdb65e435bcf.jpg","index":0,"item":"ed9aa6a8-7501-46ad-acf4-20a9fa699dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Retvari-Bence-antifa-Belugyminiszterium-kitores-napja-BRFK","timestamp":"2025. január. 27. 18:56","title":"Már a kitörés napját megelőzően fokozott rendőri jelenlétet rendelnek el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","shortLead":"Orbán Viktor elégedetlen a kormánymédia teljesítményével, kivéve a Megafont, őket szereti.","id":"20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecf4a0fc-fabe-495b-ae4e-da5db05f0e2b.jpg","index":0,"item":"abe7ff6f-e739-450e-9729-336da13a7c65","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_megafon-origo-kormanymedia-atszervezes","timestamp":"2025. január. 29. 12:17","title":"A Megafonhoz kerülhet az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti, miért nem voltak a múzeumban biztonági őrök.","shortLead":"A Román Nemzeti Történeti Múzeum igazgatójának kell mennie a hollandiai betörés miatt. A román kormányfő nem érti...","id":"20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7f5ee-82f4-4591-8cbd-c849ba39d9cf.jpg","index":0,"item":"f5711a78-4347-4a4a-a96c-2b68a409f824","keywords":null,"link":"/kultura/20250128_romania-elrabolt-dak-mukincsek-kirugas","timestamp":"2025. január. 28. 17:38","title":"Megvolt az első kirúgás Romániában az elrabolt dák műkincsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","shortLead":"Pszichológus és angoltanár segítségével elemeztük a kellemetlen perceket.","id":"20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a38b0b-aac9-4666-9873-22c49147067e.jpg","index":0,"item":"a4861016-fe5d-499d-a9b4-dc4ac8630a4d","keywords":null,"link":"/elet/20250129_deutsch-tamas-angolja-pszichologus-stressz-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 16:27","title":"„Debilizáló szorongást” kelthetett Deutsch Tamásban a dupla stresszhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban meg lehet határozni, mekkora távolságokra hagyják el a kaptárat, a mezőgazdaságban is jobban oda lehet figyelni a rovarölő szerek használatára.","shortLead":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban...","id":"20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879.jpg","index":0,"item":"af4228c6-0ac7-4fc9-a8c2-0b6666fda43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","timestamp":"2025. január. 27. 19:03","title":"32 000 méh hátára szereltek QR-kódot, meglepő eredmény született a viselkedésükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek R1 modelljét az Nvidia H100 segítségével képezték ki, az érvelési képességét azonban a Huawei saját fejlesztésű processzora támogatja.","shortLead":"A DeepSeek R1 modelljét az Nvidia H100 segítségével képezték ki, az érvelési képességét azonban a Huawei saját...","id":"20250129_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-huawei-ascend-910c-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936.jpg","index":0,"item":"38ea9443-894b-4854-8acc-891812fe2bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_deepseek-r1-mesterseges-intelligencia-huawei-ascend-910c-processzor","timestamp":"2025. január. 29. 10:03","title":"Kiderült: a Huawei chipje dolgozik az iparágat felforgató kínai mesterséges intelligencia mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]