[{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha felveszik Ukrajnát az EU-ba, a háborút is fel fogják venni.","id":"20250512_orban-viktor-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"46f9bbbc-a092-4d6d-b34e-8c736e2faadc","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_orban-viktor-ukrajna","timestamp":"2025. május. 12. 10:54","title":"Orbán Viktor: „Senki nem akarja kimondani, de ezt a háborút elvesztettük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","shortLead":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","id":"20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d.jpg","index":0,"item":"5959b64f-0d6d-4de6-81fe-37b1d79e9e82","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 12. 15:16","title":"Hiúzokat fogadott örökbe a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","shortLead":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","id":"20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"c0242385-1a1f-4f2a-a99e-b898162d4be4","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","timestamp":"2025. május. 13. 16:06","title":"Román közvélemény-kutatás: a független Dan beérhette a szélsőjobboldali Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","shortLead":"A legtöbben a római Colosseumot keresték fel.","id":"20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7df3fe-d739-40d0-aa0b-6d1f39f612b2.jpg","index":0,"item":"ee64fb02-87b5-4448-a43a-e5ebac9d0cce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_olaszorszag-turizmus-latnivalok-lakossag-colosseum","timestamp":"2025. május. 13. 07:24","title":"Egymillióval több fizetőturistát fogadtak tavaly az olaszországi látnivalók, mint amekkora az ország lakossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","shortLead":"Úgy látszik, ez már elmúlt, hiszen az éjjel azonban benyújtották azt a törvényjavaslatot, amelynek pontosan ez a célja.","id":"20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7632528-4cb3-480b-b124-3847668f453b.jpg","index":0,"item":"80df8119-d179-4cfc-bfbd-802e4c307313","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Orban-korabban-meg-azt-mondta-hogy-sohasem-hallgattatna-el-azokat-akikkel-nem-ert-egyet-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 09:25","title":"Emlékszik még arra, amikor Orbán azt mondta, hogy „mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","shortLead":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","id":"20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6.jpg","index":0,"item":"0154e0f6-38cb-4d2c-bf4a-711097d8a8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","timestamp":"2025. május. 12. 13:52","title":"Három gyanúsítottja van a két éve történt halálos tömegbalesetnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]