[{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","id":"20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1205c99a-1fe0-420d-b2ad-d598df2b767c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:45","title":"Fizethet a Jobbiknak a Lokál és a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha megvásárolja a feltört szájthoz tartozó jogosultságot. Több ezer weboldal jelszava és mindenféle más adata sorakozik az árusításhoz használt orosz fórum piacterén.","shortLead":"A gondos eladók a felhasználás módját és azt is elmondják a vevőnek, pontosan milyen adatokhoz jut hozzá, ha...","id":"20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d2536-b203-4616-9966-97c7d645bb9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_feltort_weboldal_hackertamadas_orosz_forum_adatbazis_hozzaferes_jogosultsag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:03","title":"Fillérekért árulják feltört magyar weboldalak jelszavait egy orosz fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok legalábbis optimisták.","shortLead":"A politikusok legalábbis optimisták.","id":"20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa573c62-1242-4dcc-bcb2-2a138f000f23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:44","title":"Brexit: elérhető közelségben a megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás, amit kiutalhatnának nekik. ","shortLead":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás...","id":"20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c601ef8a-f368-4e0b-a2cc-260c89719a87","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:02","title":"Két hét múlva költözniük kell, de nem kap szociális lakást az autista, rákos fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi minisztérium kíváncsi is lett, Musk mégis miből fedezné mindezt.","shortLead":"Musk privatizációt hangoztatott a mikroblogon, amitől szárnyalni kezdtek a Tesla részvényei. Az amerikai igazságügyi...","id":"20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90a0ea1-510f-40c8-a246-58080084088d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80e0312-d413-4e1b-867e-35c4bfb0db01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Vizsgalatot_inditottak_a_Tesla_ellen_Elon_Musk_furcsa_tweetjei_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:42","title":"Vizsgálatot indítottak a Tesla ellen Elon Musk furcsa tweetjei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","shortLead":"A Koreai Gazdasági Kutatóintézet szerint ez az egyetlen jó megoldás.","id":"20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fcb956-97aa-4323-a126-3ca8b6e1b187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9be1d6-3aff-49ec-acf8-d411190e81a0","keywords":null,"link":"/sport/20180920_lebonthatjak_a_teli_olimpia_helyszineit_tul_draga_a_fenntartasuk","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:25","title":"Lebonthatják a téli olimpia helyszíneit, túl drága a fenntartásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók is károsulhatnak emiatt.","shortLead":"De tavalyhoz képest javult az arány. Már arra is kezdenek ráébredni, hogy nemcsak az eredeti gyártó, hanem a fogyasztók...","id":"20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6d9a43d-59a5-4d72-8979-b51301d2922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fd2635-5d25-48b2-bb89-1bde39564b95","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_fiatalok_tobb_mint_negyede_inkabb_hamis_arut_vesz","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:43","title":"A fiatalok több mint negyede inkább hamis árut vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","shortLead":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","id":"20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27468e01-268a-4be7-8a15-432a4ec8b41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:59","title":"Újabb családot lakoltattak ki, most a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]