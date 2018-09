Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog javulni a helyzet.","shortLead":"Nem nagyon lehet másképpen megélni a nyugdíj mellett, mint pluszmunkából, a fiatalok szerint az ő idős korukra sem fog...","id":"20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0780f1-9366-46a3-96e3-ef4ea205e39d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Mar_a_Z_generacio_fele_is_beletorodott_hogy_nyugdijaskent_dolgoznia_kell_majd","timestamp":"2018. szeptember. 22. 12:42","title":"Már a Z generáció fele is beletörődött, hogy nyugdíjasként dolgoznia kell majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","shortLead":"Pedig csak szellőztetni kéne, de valamiért a nagyobb üzemekben figyelnek oda erre eléggé.","id":"20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74819453-b26c-4ef2-b6cd-a287092ddb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c6e7f9-56e8-4afe-b6f3-4b4bafb54d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Nem_veszik_komolyan_a_hobbiboraszok_a_mustgazmergezes_veszelyet","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:21","title":"Nem veszik komolyan a hobbiborászok a mustgázmérgezés veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott egyesben a kínai Vuhanban zajló 2,7 millió dollár (753 millió forint) összdíjazású keménypályás női tenisztornán.","shortLead":"Babos Tímea az első fordulóban búcsúzott egyesben a kínai Vuhanban zajló 2,7 millió dollár (753 millió forint...","id":"20180923_Babos_Timea_feladta_a_meccset_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c07cdc2-8543-43e4-ac74-fed934359dbd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Babos_Timea_feladta_a_meccset_Kinaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:10","title":"Babos Tímea feladta a meccsét Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","shortLead":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","id":"20180923_billy_monger_donnington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de4195-30a2-448d-9b4c-1aec527432e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_billy_monger_donnington","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Az első rajthelyről indul ugyanott a srác, ahol egy évvel korábban elvesztette mindkét lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi és a biztosítási szektorban nőttek a legkevésbé a keresetek - magyarázta a Századvég. 