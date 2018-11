Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","shortLead":"Egy rab azt állítja: a lány holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek bárkit.","id":"20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b790c13c-38d7-47d4-821d-347bdb0f9aed","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Bors_Krematoriumban_egethettek_el_VV_Fanni_holttestet","timestamp":"2018. november. 07. 08:07","title":"Bors: Krematóriumban égethették el VV Fanni holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","shortLead":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","id":"20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2fb530-aad7-4740-96c1-e377a2b30c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"USA: két politikus is nyert, akit bűncselekménnyel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38190788-5aa2-41be-9f61-8146908ede34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019-től nem lehet semmilyen megállapodást kötni TAO-támogatásra a színházaknak és zenekaroknak - ez derül ki az Országgyűlés Gazdasági bizottságának módosító indítványából. L. Simon László szerint az elmúlt három év ilyen célra igénybe vett támogatásainak éves átlagát állami forrásból meg kell kapniuk az előadó-művészeti szervezeteknek.","shortLead":"2019-től nem lehet semmilyen megállapodást kötni TAO-támogatásra a színházaknak és zenekaroknak - ez derül ki az...","id":"20181106_L_Simon_szerint_30_milliarddal_kell_novelni_az_eloadomuveszeti_szervezetek_koltsegveteseset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38190788-5aa2-41be-9f61-8146908ede34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18b72df-60cf-4000-8ce6-e3738529dd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_L_Simon_szerint_30_milliarddal_kell_novelni_az_eloadomuveszeti_szervezetek_koltsegveteseset","timestamp":"2018. november. 06. 14:21","title":"L. Simon 37 milliárddal növelné az előadó-művészeti szervezetek költségvetésesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","shortLead":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","id":"20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9fd7aa-b2da-4a8d-b517-42034422811c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","timestamp":"2018. november. 06. 17:54","title":"277 helyen lesz külön CUPRA-kereskedése a spanyolok új sportos autómárkájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","shortLead":"Minél egyszerűbbet, minél könnyebbet, semmi luxus. ","id":"20181107_biomega_sin_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791f051-34b4-47c7-9ee7-74cc8d0b41f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f6aca-0783-41c1-ae0a-55d7202edfa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_biomega_sin_elektromos_auto","timestamp":"2018. november. 08. 10:22","title":"Lenne vevő az ennyire fapados \"Teslákra\" is? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és LGBT képviselők.","shortLead":"Sokkal színesebb lesz az amerikai politika a félidős választások után. Jönnek a muszlim, latina, bevándorló, őslakos és...","id":"20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596e320e-7162-40bd-b3b3-faca3602a64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50537c4e-ff46-49d1-b362-e8a1d0c7ab72","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Tortenelmet_irtak_a_nok_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 07. 09:38","title":"Történelmet írtak a nők Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b9838e-a340-4687-a5b9-1e3ae1135f0c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente mintegy 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket a több antibiotikumnak ellenálló úgynevezett szuperbaktériumok okoznak.","shortLead":"Évente mintegy 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket a több antibiotikumnak ellenálló...","id":"20181107_szuperbakterium_fertozes_europai_halalesetek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13b9838e-a340-4687-a5b9-1e3ae1135f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c7848-5261-4be3-900c-05a856e3892d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_szuperbakterium_fertozes_europai_halalesetek_szama","timestamp":"2018. november. 07. 18:03","title":"Ismeri a szuperbaktériumokat? 33 000 ember hal meg minden évben csak Európában a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is van.","shortLead":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is...","id":"20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5ddc3-9919-4aef-8c12-8b9198262548","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","timestamp":"2018. november. 08. 09:11","title":"Fideszes kihívója akadt a PIM éléről menesztett Prőhlének az evangélikus tisztújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]