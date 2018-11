Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett ugyanis elegük a ki nem fizetett pluszmunkából. Januárra így akár ki is ürülhet az SBO Orosházán, bár úgy tudjuk, a menedzsment szerint nincs gond, mert sorra jönnek a jelentkezők az üres helyekre. ","shortLead":"Felmondott az SBO osztályvezető főorvosa, vele együtt a főnővér is, de állítólag mások is erre készülnek. Mostanra lett...","id":"20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5502eb-1cd9-47d9-8d88-cc973c4ea744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c3450-51a8-4368-ae08-97ec719f21dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Sorra_mondanak_fel_az_oroshazi_korhaz_Surgossegi_Osztalyan","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"\"Bűncselekményben nem veszünk részt\" – kritikus állapot jön az orosházi sürgősségin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három Rubik-kockát rakott ki úgy, hogy az egyiket a lábával forgatta. ","shortLead":"A mindössze 13 esztendős Que Jianyu mutatványa többszöri visszanézésre is hihetetlennek tűnik: a kínai fiatal három...","id":"20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d8e3749-994b-48cc-bd8a-2ece2091661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac378823-5705-49b9-8578-8a6bbc6db6c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_rubik_kocka_kirakasa_vilagrekord_que_jianyu","timestamp":"2018. november. 12. 16:33","title":"Ez a kínai fiú egyszerre három Rubik-kockát rakott ki, az egyikhez még a kezét sem használta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív azonosítására, tehát nem is különböztethető meg más hasonló termékek ízétől – mondta ki keddi ítéletében az Európai Bíróság egy holland krémsajtról döntést hozva.","shortLead":"Nem részesülhet szerzői jogi védelemben egy élelmiszer íze, ugyanis egyelőre nincsen lehetőség annak pontos és objektív...","id":"20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c964-0f4a-4092-9486-def5bbe29195","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_mualkotas_iz_etel_elelmiszer_szerzoi_jogi_vedelem","timestamp":"2018. november. 13. 13:57","title":"Bármilyen finom is, egy étel ízét nem lehet levédetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább kampánytámogatásra utaztak. ","shortLead":"A K-Monitor feketelistáján névvel együtt böngészhetők azok a jelöltek, akik szavazatok helyett valószínűleg inkább...","id":"20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d72d16e-f647-4e9b-9d30-3530d3f1783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfd4412-49ed-44df-b198-488bfdf6c2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Listara_tettek_az_aprilisi_kampanypenzzel_tartozokat_ismert_arcok_is_vannak_rajta","timestamp":"2018. november. 12. 17:19","title":"Listára tették az áprilisi kampánypénzzel tartozókat, ismert arcok is vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe26d-4f48-4a1b-86be-1c38e45bd2cb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Hatalmas HÉV-fejlesztést, az 5-ös metró első ütemét, és egy új vasúti alagutat is kaphat Budapest a kormány legújabb döntése szerint. Jól látszik, hogy újra a főváros lehet a fejlesztési pénzek kedvezményezettje, de mi ebben az önkormányzat szerepe?","shortLead":"Hatalmas HÉV-fejlesztést, az 5-ös metró első ütemét, és egy új vasúti alagutat is kaphat Budapest a kormány legújabb...","id":"20181112_Ujra_Budapestre_kerulhet_a_fejlesztesi_penzek_fokusza_de_megsem_a_fovaroshoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe26d-4f48-4a1b-86be-1c38e45bd2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3275e1a-0e19-46c3-bea9-4e17dad6f6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Ujra_Budapestre_kerulhet_a_fejlesztesi_penzek_fokusza_de_megsem_a_fovaroshoz","timestamp":"2018. november. 12. 13:16","title":"Budapest rengeteg pénzt kap a közlekedés fejlesztésére, de a fővárosnak ehhez nem sok köze lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű megtalálni az igazán hasznos darabokat – ezek közül mutatunk néhány, főként ingyenes darabot, melyek hasznos társak a mindennapokban.","shortLead":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű...","id":"20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f37cb0d-feb3-4c35-8225-f17b36118b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","timestamp":"2018. november. 13. 12:03","title":"Androidos telefonja van? Ezeket az appokat tegye rá fel, sokat jelentenek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","shortLead":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","id":"20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05022b5-24f1-491b-9f0f-0ed4e9fa8616","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 17:01","title":"A CNN beperli Trumpot a kitiltott újságírója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]