[{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások összege.","shortLead":"A 110 milliárd forintot is meghaladhatja az önkéntes nyugdíjpénztárakba ebben az évben befizetett hozzájárulások...","id":"20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915a02c-90ca-4181-9db1-b0a129666a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Elkepeszto_mennyisegu_penzt_tettek_felre_a_magyarok_a_nyugdijukra","timestamp":"2018. november. 14. 14:41","title":"Elképesztő mennyiségű pénzt tettek félre a magyarok a nyugdíjukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány országban már működik a Messenger egyik rég várt újítása, ami lehetővé teszi, hogy a megírt üzeneteket küldés után is töröljük, hamarosan pedig még többeknél bekapcsolják. ","shortLead":"Néhány országban már működik a Messenger egyik rég várt újítása, ami lehetővé teszi, hogy a megírt üzeneteket küldés...","id":"20181116_facebook_messenger_unsend_uzenet_torlese_elkuldott_uzenet_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0988ff40-2a8e-4b3b-9693-93f86d1eed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc379fd-baa7-4d4e-aa01-c250014d1cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_facebook_messenger_unsend_uzenet_torlese_elkuldott_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2018. november. 16. 08:03","title":"Most kapcsolja be az álomfunkciót a Facebook: a magyaroknak is menni fog az üzenetek utólagos törlése ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés a boldogsághoz és a felhasználók biztonságához.","shortLead":"A Google szerint egyre több androidos mobilra kerül rá a rendszer legújabb verziója, ám ez még mindig kevés...","id":"20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bca7f6f-4c86-4b65-b0cc-7923880a10f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_google_android_project_treble_android_frissites_okostelefon","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Összekapja magát a Google, feledtetnék az Android legnagyobb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok száz lóerős izomautó, hanem egy elérhető árú kis sportkocsi szerepel benne.","shortLead":"A jövő héten hazánkban koncertező páros új videóklipje a Miami Vice, illetve a Bad Boys jegyében fogant. És nem egy sok...","id":"20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cdfbfa1-5fbd-40be-8865-005f475cce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb3481d-1a38-41c0-b096-a20639d084a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181115_a_hamarosan_hozzank_erkezo_sting_es_shaggy_egy_izgalmas_kis_olasz_sportautoban","timestamp":"2018. november. 15. 08:21","title":"A Budapestre érkező Sting és Shaggy egy izgalmas kis olasz sportautóban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi tanára.","shortLead":"Nem logikus, hogy nem kortárs szerzők műveivel kezdődik az iskolákban az irodalmi nevelés – mondja az ELTE egyetemi...","id":"20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dda93d-a87f-4911-b9e9-4a6ffd9eeecd","keywords":null,"link":"/kultura/20181115_Mit_olvasnanak_szivesen_a_mai_gyerekek_Kortars_irodalmat","timestamp":"2018. november. 15. 14:40","title":"Mit olvasnának szívesen a mai gyerekek? Kortárs irodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten éjszakai fotózáshoz terveztek. Bár nem tökéletes, az eredmény így is döbbenetes. Felköthetik a nadrágszárukat a gyártók, ez most tényleg telitalálat lett.","shortLead":"A keresőóriás Pixel 3 típusú telefonjának egyik fontos újítása a Night Sight nevű funkció, amelyet kifejezetten...","id":"20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f5dd6-640c-4f20-a5d3-e3e2a1c0bdc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437d24c4-119b-4353-a1d8-b722d8b095fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_google_pixel_3_pixel_3_xl_night_sight_funkcio_ejszakai_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 15. 13:33","title":"Olyat tud a Google új telefonja, hogy csak néz az ember: szinte tökéletes éjszakai fotókat lő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő Andrej Babis, hanem a komplett felsőház is. A cseh sajtó kormányválságról ír. ","shortLead":"Már nemcsak az ellenzék követeli, hogy távozzon a Gólyafészek nevű szabadidőközpont ügye miatt botrányba keveredő...","id":"20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e188c3-45e5-45f0-bfcd-ecf429c4ff31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566a764a-9f34-4338-86e8-4aedba990ba3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_A_Golyafeszekbotrany_miatt_tenyleg_inog_a_cseh_kormanyfo_szeke","timestamp":"2018. november. 15. 15:31","title":"A Gólyafészek-botrány miatt tényleg inog a cseh kormányfő széke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]