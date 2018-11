Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium termékdíjtörvény-módosítási tervezetét, amely felvette volna a harcot a műanyagszennyezés ellen. A Greenpeace Magyarország petícióját az egyszer használatos műanyag zacskók visszaszorításáért már közel 150 ezren írták alá, így az minden idők eddigi legnagyobb hazai online környezetvédelmi petíciójává vált. ","shortLead":"A kormányszóvivő tegnapi kijelentése alapján a kormány nem támogatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3243e6ec-ac96-4057-9488-facf390e1f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Keresztbe_tett_a_kormany_a_muanyagszennyezes_megallitasanak","timestamp":"2018. november. 16. 12:09","title":"Keresztbe tett a kormány a műanyagszennyezés megállításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban.","shortLead":"Villanyszerelő cégben lett tulajdonos Paár Attila. Ha a név elsőre nem ugrik be, ő váltotta Tiborcz Istvánt az Eliosban.","id":"201846_delta_plus_tiborcz_uzlettarsa_bevasarolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08961edb-29a7-4697-b0d4-23fafe0781c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201846_delta_plus_tiborcz_uzlettarsa_bevasarolt","timestamp":"2018. november. 16. 12:52","title":"Delta Plus: Tiborcz üzlettársa bevásárolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt: az örök slágert jelentő műszaki cikk mellett idén feltűnően sok tisztítószer fogyott.","shortLead":"A Media Markt fél nap alatt fél hónapnyi forgalmat könyvelt el webáruházán. Az Extreme Digitalnál idén meglepetés volt...","id":"20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2145cd-433e-4d1c-b665-12b0a0f7e6eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ad452-3122-410d-92b3-50702f69fe3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_extreme_digital_edigital_fekete_pentek_akciok_black_friday_trendek","timestamp":"2018. november. 16. 20:33","title":"Rázúdultak a magyarok az Edigital és a Media Markt webshopjaira, volt egy kis meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","shortLead":"Van ingyenebéd – ha nem is mindenütt és nem is mindig. De mit és kinek akart ezzel üzenni az ismeretlen jótevő?","id":"20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ba6329-336c-40c4-a11f-7f78192f89ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db17f973-a53f-4ab2-a2d7-b44ac4bb1f4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Titokzatos_jotevo_tartja_lazban_a_francia_nagyvaros_lakoit","timestamp":"2018. november. 16. 10:12","title":"Titokzatos jótevő tartja lázban a francia nagyváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épp csak hogy indulni kezdenek az első 5G hálózatok a fejlett világban, Kínában már a telekommunikáció következő mérföldkövén dolgoznak.","shortLead":"Épp csak hogy indulni kezdenek az első 5G hálózatok a fejlett világban, Kínában már a telekommunikáció következő...","id":"20181117_kina_6g_halozatok_fejlesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fe9a5-e2f1-48fb-a254-d978077b9355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_kina_6g_halozatok_fejlesztese","timestamp":"2018. november. 17. 19:03","title":"5G? Ugyan már! A kínaiak a 6G-n dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ másik oldaláról érkezőknek. A szakemberek szerint a technológiával több probléma is van.","shortLead":"Egy új EU-s fejlesztéssel a mesterséges intelligencia által működtetett hazugvizsgálaton is át kellene esniük a határ...","id":"20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f6c9c8-1c60-497a-87ce-c4890a51883b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204ba74f-7d8b-4e10-aef2-d1d0943dcae2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_hatarellenorzes_hazugsagvizsgalo_iborderctrl_europai_bizottsag_magyar_hatar","timestamp":"2018. november. 16. 14:03","title":"Aggódnak az új határellenőrző miatt, amelyet Magyarországon is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak részvételével tartott Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián.","shortLead":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak...","id":"20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c57426-3211-4981-a1db-6d541181ce74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","timestamp":"2018. november. 16. 20:03","title":"Vége az etalonnak, mostantól egy képlet mutatja, mennyi 1 kilogramm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]