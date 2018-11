Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottságnak van egy tippje a döntésre.","shortLead":"A Helsinki Bizottságnak van egy tippje a döntésre.","id":"20181120_Helsinki_Szokatlanul_gyorsan_dontottek_Gruevszkirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac06515-04d7-4e5d-8ff9-70bbd084dcf1","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Helsinki_Szokatlanul_gyorsan_dontottek_Gruevszkirol","timestamp":"2018. november. 20. 11:11","title":"Helsinki: Szokatlanul gyorsan döntöttek Gruevszkiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé a költségvetési bizottság ülése.\r

\r

","shortLead":"A volt MVM-vezér baráti levele és a Süli János állítólagos leváltásáról szóló hírek miatt vált érdekessé...","id":"20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd6ea0a-2c0c-41f0-b554-40b79e5fe880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9cbce2-a6be-4a4e-bc84-2aae9da02eab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Erzie_Suli_Janos_a_bukas_szelet_Paksnagymarosi_miniszternek_latjae_magat__elo_video","timestamp":"2018. november. 20. 14:38","title":"Érzi-e Süli János a bukás szelét, paks–nagymarosi miniszternek látja-e magát? – élő videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","shortLead":"1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. ","id":"20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e92a3e7-8375-4927-ae21-0574793c3a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d538d9-c208-42ec-aa60-dbd516486ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Husz_even_at_felvette_halott_anyja_nyugdijat_egy_gyori_no","timestamp":"2018. november. 19. 08:44","title":"Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is nézhetünk majd videókat másokkal együtt, egyidőben, távolról is.","shortLead":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is...","id":"20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44675408-c0ba-4fd7-bc1a-616c0ddcd318","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214c7442-48b9-4d6f-a407-073cf645d216","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2019 nyarán koncerteznek először Magyarországon.","shortLead":"2019 nyarán koncerteznek először Magyarországon.","id":"20181119_Vegre_eljut_Magyarorszagra_a_Disturbed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=214c7442-48b9-4d6f-a407-073cf645d216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ac3598-1b82-4f80-98c6-351cf2c86601","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Vegre_eljut_Magyarorszagra_a_Disturbed","timestamp":"2018. november. 19. 11:43","title":"Végre eljut a Disturbed Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","shortLead":"Lassan halad a paksi bővítés, ezért vetődött fel a tárca nélküli miniszter, Süli János leváltása.","id":"20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793e241-9430-41d7-aac6-400c0558fd49","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Levalthatjak_a_paksi_bovitesert_felelos_minisztert_Suli_Janost","timestamp":"2018. november. 20. 08:05","title":"Leválthatják a paksi bővítésért felelős minisztert, Süli Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása szerint \"tréfa áldozata lett\". Egy belgiumi színházi produkció alkotói közölték, hogy ők csapták be a megtalálót és hamisítvány a Romániában talált, Picassónak tulajdonított festmény - közölte a holland NOS televízió.","shortLead":"Álhír, hogy felbukkant egy hat éve ellopott Picasso-festmény: a kép megtalálását bejelentő holland írónő elmondása...","id":"20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a115f558-5118-4a0c-b627-54fe0964d49b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Picasso_festmeny_trefa_szinhaz_Mira_Feticu","timestamp":"2018. november. 19. 17:14","title":"Becsapták a \"Picasso-festményt\" találó írónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]