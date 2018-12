Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","shortLead":"A hármas metró viszont ebben az időszakban is közlekedni fog. ","id":"20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7851c-71c2-4fed-b0af-5fa1bbb1e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423076b5-b8c8-4866-9d5c-b740304fd9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181215_BKK_a_vasarnapi_tuntetes_miatt_tobb_busz_es_villamos_kozlekedese_is_megvaltozik","timestamp":"2018. december. 15. 20:07","title":"BKK: a vasárnapi tüntetés miatt több busz és villamos közlekedése is megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15c05d1-1cfb-46d1-b6d1-b14afbfee9c4","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Ez_borzasztooo__25_eves_az_Apa_kocsit_hajt","timestamp":"2018. december. 15. 22:03","title":"Ez borzasztóóó – 25 éves az Apa kocsit hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnöki posztot mindössze hét hétig gyakorolta más.","shortLead":"A miniszterelnöki posztot mindössze hét hétig gyakorolta más.","id":"20181215_Ismet_hatalomra_kerulhet_a_korrupcio_miatt_levaltott_Sri_Lankai_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ba0d667-61e3-49ff-b402-31045bae88ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f550ecf4-ecea-4349-be39-ca1f26af6cf4","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Ismet_hatalomra_kerulhet_a_korrupcio_miatt_levaltott_Sri_Lankai_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 15. 21:30","title":"Ismét hatalomra kerülhet a korrupció miatt leváltott Srí Lanka-i kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","shortLead":"Meg még ott van az is, hogy \"Wanted\".","id":"20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eee4d32d-9298-4266-824f-a56ac89fcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d836230-525a-4c3b-b3d2-a3f2ca601ae2","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Hobol_gyurt_betukkel_irtak_ki_a_Parlament_ele_hogy_O1G","timestamp":"2018. december. 15. 21:45","title":"Hóból gyúrt betűkkel írták ki a Parlament elé, hogy \"O1G\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt és valós elvárásoknak. Például jóval több ételt veszünk és készítünk el annál, mint amennyi valóban el is fogy az ünnepi asztalnál. Megválaszoljuk a nagy kérdést: idén hogyan kerüljük el a szokásos, frusztráló hibákat? ","shortLead":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt...","id":"spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1dd825-3285-400d-a569-42a7091e473b","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","timestamp":"2018. december. 17. 07:30","title":"4 stresszcsökkentő tipp – így készüljön fel fájdalommentesen az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","id":"20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e6d73-6735-43aa-97b5-7a668744f265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","timestamp":"2018. december. 15. 17:12","title":"Élettársa ölhetett meg egy nőt Városföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7771ce-5a9a-4892-a3cf-bae52500e5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ki gondolná, hogy korát megelőzve, már három évvel ezelőtt foglalkozott a Microsoft a duplakijelzős telefon gondolatával. Persze nem lett belőle semmi, de az idea még testet ölthet a közeljövőben.","shortLead":"Ki gondolná, hogy korát megelőzve, már három évvel ezelőtt foglalkozott a Microsoft a duplakijelzős telefon...","id":"20181216_microsoft_duplakijelzos_okostelefon_koncepcio_display_cover_2015","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7771ce-5a9a-4892-a3cf-bae52500e5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e9e13d-d178-488d-91c4-02303ab31e9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_microsoft_duplakijelzos_okostelefon_koncepcio_display_cover_2015","timestamp":"2018. december. 16. 10:03","title":"Mindenkit megelőzött: a Microsoftnak már 2015-ben volt duplakijelzős okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit Recep Tayyip Erdogan török államfő azzal vádol, ő szervezte a 2016-os törökországi puccskísérletet. Ha igaz a hír, az azt jelenti, hogy a Fehér Ház ura 180 fokos fordulatot hajt végre Törökország-politikájában.","shortLead":"Törökország szerint Donald Trump amerikai elnök a napokban megerősítette, kiadná Ankarának azt a Fethullah Gulent, akit...","id":"20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2465c944-4764-4793-8b6f-9e165f9d5032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5839678f-8931-4357-b232-95d28dad0d9c","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Trump_kiadna_Erdogannak_a_2016os_puccs_allitolagos_szervezojet","timestamp":"2018. december. 16. 14:09","title":"Trump kiadná Erdogannak a 2016-os puccs állítólagos szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]