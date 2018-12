Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","shortLead":"Új, telepíthető egészségügyi ellátó létesítményt szereznek be.","id":"20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e3bb16e-a34e-4a57-ae64-3514d2237140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_75_milliard_forintos_egeszsegugyi_beszerzes_jon_a_honvedsegnel","timestamp":"2018. december. 13. 21:31","title":"7,5 milliárd forintos egészségügyi beszerzés jön a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében – tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi hangulatot egy mentősofőr és kísérője.","shortLead":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi...","id":"20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bab8d1-74bc-4fef-b24d-4aed4c6e1614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","timestamp":"2018. december. 14. 10:53","title":"A nap videója: Két magyar mentős nagyon ráérzett a karácsonyi hangulatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három nappal a keddi merénylet után újra megnyitották a strasbourgi karácsonyi vásárt. A három ember halálát követelő merénylet elkövetőjét, Chérif Chekattot csütörtökön lőtték le a francia rendőrök.","shortLead":"Három nappal a keddi merénylet után újra megnyitották a strasbourgi karácsonyi vásárt. A három ember halálát követelő...","id":"20181214_Ujra_megnyilt_a_strasbourgi_karacsonyi_vasar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2e64b4-0840-4688-93c6-4975de9941e1","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ujra_megnyilt_a_strasbourgi_karacsonyi_vasar","timestamp":"2018. december. 14. 15:16","title":"Újra megnyílt a strasbourgi karácsonyi vásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha így haladunk, hamarosan jégmentes lehet a terület.","shortLead":"Az elmúlt 30 évben szinte teljesen eltűnt a négy éves, vagy annál is régebbi jégtakaró a Jeges-tenger felszínéről. Ha...","id":"20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b83c25-8a5f-4308-8437-9a97ae27d0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc1fd2e-f1d7-4b45-92eb-677bfe669a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_olvado_jeg","timestamp":"2018. december. 15. 09:03","title":"Eltűnt a Jeges-tenger legvastagabb jégtakarójának 95 százaléka – és igen, ez nagyon nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez kötődik? Egyáltalán ki volt Lúcia, és ki Luca asszony, és miért olyan gazdag a népszokások tárháza ezen a jeles napon? Kis Luca-napi körkép.","shortLead":"Mindenkinek ismerős a Luca széke, amellyel majd boszorkányt lehet látni karácsonykor. De miért ehhez az ünnephez...","id":"20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c34c69-341f-4d6f-ab4e-796f71ea3163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292aa3-bdf0-46a5-849a-0564fc2fbed7","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Lucanap_Szent_Lucia_Luca_asszony_Luca_szeke_nepszokasok","timestamp":"2018. december. 13. 14:05","title":"A sötétben járó gonosz ilyenkor a legerősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"kultura","description":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk.","shortLead":"1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok...","id":"20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce42ded-f7bf-4719-8b44-5e37d3582a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f21b6-981d-4fa6-b512-3190595bfda1","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_30_eves_a_fekete_lyuk_nagy_fero_fidesz","timestamp":"2018. december. 14. 11:10","title":"Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán” söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]