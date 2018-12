Nem a pénzért hanem, hogy mindenki féljen tőlem



A szamuráj szemlélet vitte a jakuzák közé fiatal korában Nakamoto Takasit, aki egyszerű közkatonából felküzdötte magát kisfőnökké. "Nem a pénz, nem a menő autó számított, hanem a japán macho szemlélet: vagyok valaki, aki egy ügyért harcol. Ölök, és hogyha kell, akkor meghalok az ojabunért, a nagyfőnökért". A Kudo- kai különösen véreskezű volt.

Hagyományosan a jakuzák nem bántottak nőket, és általában kímélték a civileket. Egymást ölték a vadászterületek felosztásáért. A Kudo-kai túlment minden határon, megtámadták a miniszterelnök, Abe Sinzo házát is a választókörzetében. Nem bírták a kínaiakat, ezért aztán megtámadták Kína főkonzulátusát Fukuoka városában. Mindkét helyen molotov-koktélokat hajigáltak az épületre. Hősünk egy kínaiak által üzemeltetett masszázsszalont rohant le- hűséges jakuzacsapata élén. Mindez már sok volt a hatóságoknak. Megindult az offenzíva a jakuzák ellen egész Japánban.



Nakamoto Takasi nyolc év börtönt kapott



Japánban a börtönök különösen kemények, de ami a legrosszabb: utána senki sem alkalmaz egy börtöntölteléket. Különösen, ha az illető jakuza volt valamikor. Így aztán a börtönből kilépő jakuzák szinte automatikusan visszatértek a klánhoz, amely szép összeggel honorálta a hűségüket. Csakhogy hősünk a börtönben értesült arról, hogy meghalt az ojabun, akinek letette a hűségesküt. Közben a hatóságok is rájöttek, jó lenne civil kiutat teremteni a jakuzáknak, hogy ne térjenek vissza automatikusan a gengszterek közé.



Megszületett a jakuza nyugdíjas program



A jakuzák a börtönbüntetés letöltése után öt évig csak feltételesen vannak szabadlábon. Ez alatt az idő alatt állandó rendőri megfigyelés alatt állnak. Erre az időszakra szerveznek kiútprogramokat a nyugdíjba vonuló jakuzáknak. Nakamoto Takasinak szerencséje volt, mert a konyhakések forgatását is megtanulta.



Jakuza karrierjét úgy kezdte, hogy főzött az ojabunnak



Innen az ötlet, hogy legyen belőle szakács, immár a klánon kívül. Csakhogy a kutya sem alkalmaz börtönből épphogy kikerült jakuzát. Ezért - hatóságok támogatásával- kis éttermet nyitott Kitakiushu városában. A kisvendéglő nem nagy szám, de a megélhetést biztosítja. A szomszédok jóindulatáról nem is beszélve. A jakuzáktól mindenki fél és nyíltan utálják őket. Különösen a nők, akiket a macsó jakuzák semmibe vesznek. Ezért azzal kezdte, hogy körbejárta a szomszédokat és elmondta nekik, gengszter volt, de szakított a múltjáva.l



Ez olyannyira ritka Japánban, hogy könyvet írnak róla. A japánokat különösen az döbbenti meg, hogy valaki 52 éves korában szerény kisvállalkozóként kezd új életet. Pedig korában luxusautókon száguldozott, az élet királya volt. Mindebből semmi sem maradt. Pontosabban egy kisvendéglő, ahol a tulaj maga főz. Aki bízik benne: jakuza társai nem keresik fel, hogy visszahívják a harcosok közé. A jakuzák létszáma ugyanis fokozatosan csökken Japánban.



Múlóban a gengszter romantika



Már Japánban is inkább csak a moziban viselik el a jakuzákat. Ráadásul megjelentek a kínai triádok, melyek nem viccelnek. Éppoly kegyetlenek, mint a jakuzák, de sokkal több pénz van mögöttük. A South China Morning Post számolt be arról, hogy Hongkong és általában Délkelet-Kína egyik legfőbb exportcikke a triádokhoz tartozó gengszterek, akik kiváló kapcsolatokat építenek ki a hatalmi elittel. Eszükbe sem jut, hogy molotov-koktélt dobjanak a miniszterelnök házára, mint ahogy ezt a jakuzák tették korábban. A triádok igyekeznek kiváló kapcsolatot ápolni a rendőrséggel, és főként azokkal, akik a rend őreinek parancsolnak. A leghíresebb triád kapcsolat Duterte elnök fia. A trónörökös a Fülöp-szigeteken. Az ő hátát is óriási tetoválás borítja, mióta letette a hűségesküt a triádoknak. Saját kezemmel végzek vele, ha ez igaz!- jelentette ki Duterte elnök a nyilvánosság előtt. A függöny mögött viszont osztozkodnak az óriási hasznon, melyet a kábítószer-kereskedelem jelent Kelet-Ázsiában.



Légy láthatatlan!



Ez a triádok jelszava. A szervezet olyan jól őrzi titkait, hogy a rendőrség szinte semmit sem tud róluk. Úgy szövögetik a hálójukat, mint a pók egész Kelet-Ázsiában.



A triádokhoz képest a jakuzák elavultak. Nem a fegyverhez, hanem a pénzhez kell értenie manapság egy gengszternek. Ezért a jakuzák szépen csendesen kikopnak az alvilágból. Vagy egymást ölik meg, vagy pedig nyugalomba vonulnak és kisvendéglőt nyitnak, mint Nakamoto Takasi tette Kitakiushu városában, Japánban. (képünk illusztráció)