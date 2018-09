Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett rendszeres jövedelmet? Erre az olvasói kérdésre mutatta be a választ az Adózóna.","shortLead":"Ha egy külföldi cég magyar embert alkalmaz teljes munkaidőben, milyen adók és járulékok terhelik az így megszerzett...","id":"20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f953ba4a-ea6a-4188-a558-6336d69b92fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Kulfoldi_cegtol_kapja_a_fizeteset_Nehogy_meglepetes_erje_az_adobevallaskor","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:48","title":"Külföldi cégtől kapja a fizetését? Nehogy meglepetés érje az adóbevalláskor!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal bíró teremtmény. Jeszenszky Zsolt ezt egy interjúban kérdőjelezte meg.","shortLead":"Máthé Zsuzsa, Ókovács Szilveszter felesége nyílt levélben tisztázza, hogy egy nő önálló gondolatokkal és látásmóddal...","id":"20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d43473-7457-4d8d-bf31-c00c0d99ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab6884c-9bc2-44f0-a4c9-5bd096c49589","keywords":null,"link":"/elet/20180922_DJ_Jeszynek_levele_jott_Egy_no_nem_biodiszlet_es_nem_szexualis_celtabla","timestamp":"2018. szeptember. 22. 08:08","title":"DJ Jeszynek levele jött: Egy nő nem biodíszlet és nem szexuális céltábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"gazdasag","description":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének így viszont kevesebb jut.","shortLead":"Sűrű egymásutánban landolnak a milliárdos közbeszerzések a volt felcsúti polgármesternél. Békés megyei partnerének...","id":"201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72aa2d1a-6120-4b2f-9d4e-e2ea517536c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6928e1-2b32-4f3e-91e7-a96c74aa4e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/201833__meszaros_lorinc__vizugyi_beruhazasok__szazmilliardos_tetek__kozpenzaradat","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:30","title":"Van az a közpénz, amennyiért Mészáros Lőrinc már a vízügyekhez is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","shortLead":"Theresa May felkészül egy megállapodás nélküli kilépésre is.","id":"20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8f9f5e-d9dd-4173-a4bb-e2992dd0bf56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_brit_miniszterelnok_szerint_holtpontra_jutottak_a_Brexittargyalasok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:01","title":"A brit miniszterelnök szerint holtpontra jutottak a Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják. És vannak olyanok is, akik még mindig az XP-t nyúzzák. Kíváncsiak vagyunk: írják meg nekünk, mi a maradás oka! ","shortLead":"Hiába a fejlettebb és naprakész funkciókkal rendelkező Windows 10, sokan máig a jól bevált 7-es oprendszert használják...","id":"20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7b1449-f2da-4938-9b40-cdb3af098c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f195fa-c078-4e04-a378-3837913e0e30","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_windows_10_7_xp_vista_operacios_rendszer_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:03","title":"Windows 10 vagy Windows 7? Netán az XP? Mire esküszik? Írja meg nekünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","shortLead":"A Withings már hónapok óta (újra) független a Nokiától, s most bemutatta első eszközét.","id":"20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc1ba6f-5f19-4aab-afc7-bf7158d2f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf263961-d620-4cd8-a4de-b421371b159f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_withings_steel_hr_sprot_hibrid_okosora","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:03","title":"Visszatért a Withings, egyből egy dizájnos hibrid okosórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a Magyar Tudományos Akadémia székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti...","id":"20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04db84e2-8849-4e72-bc4d-b0e388795b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fcc6779-ef74-4051-a889-5ed436065cb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_magyarorszag_nemzeti_atlasza_2018_uj_atlasz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 11:03","title":"Elkészült Magyarország új atlasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","shortLead":"Sorozatban negyedik győzelmét szerezte meg a Forma-3 Európa-bajnokságon Mick Schumacher.","id":"20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9150d450-cc4c-491b-8dad-d7a33e2b9199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14597e1c-6b51-487e-9ce5-4b1d5cbda289","keywords":null,"link":"/sport/20180922_Ismet_gyozott_a_fiatal_Schumacher","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:39","title":"Ismét győzött a fiatal Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]