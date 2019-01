Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen érezhetőek a pénzhiány hatásai. A finanszírozást Donald Trump amerikai elnök állíttatta le, s közölte, addig nem is kapnak pénzt az intézmények, amíg a kongresszus nem hajlandó pénzt adni az USA–mexikói határon lévő fal teljes megépítésére.","shortLead":"Közel két hete tart az amerikai szövetségi hivatalok finanszírozásának a részleges leállítása, és egyre több helyen...","id":"20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c1630-f6c3-4497-a90a-afd865896799","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mikozben_Trump_a_falert_harcol_egyre_kevesbe_mukodik_az_USA","timestamp":"2019. január. 03. 09:31","title":"Miközben Trump a falért harcol, egyre kevésbé működik az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark Overlord nevű hackercsoport birtokába kerültek, állítják maguk a tolvajok. A kiberbűnözők azzal fenyegetnek, hogy a papírokat közszemlére teszik, ha nem teljesítik követeléseiket.","shortLead":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark...","id":"20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71db658-d97d-4ab6-8661-cd900031b34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","timestamp":"2019. január. 04. 10:33","title":"Hackerek loptak el több ezer titkos dokumentumot a New York-i terrortámadásról, és közzéteszik, ha nem fizetnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült, tévesen.","shortLead":"Egy, a pókoktól betegesen rettegő ember miatt riasztották január elsején az ausztrál rendőrséget. Mint kiderült...","id":"20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e593433-a64b-40c8-87c0-8a3e1eb26e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd5bbe-b43d-4d8d-bea3-a232fd259f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Pokfobias_miatt_riasztottak_az_ausztral_rendorseget","timestamp":"2019. január. 02. 18:57","title":"Pókfóbiás miatt riasztották az ausztrál rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","id":"20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b5ef1b-bdb0-4c40-97b9-bafd6139cecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 03. 15:10","title":"Szijjártó: 2018 volt minden idők legsikeresebb éve Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba, még többet kap. ","shortLead":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba...","id":"20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f40a1c-e0f8-493d-bcc8-4ab908ea32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 02. 15:52","title":"30 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb egyesíteni fogják Kínával, s Peking kész akár katonai erőt is használni. Kína mindig is sajátjának tartotta a szigetet, amely 1949 óta létezik de facto független államként: ekkor menekültek Tajvanra a győztes kommunisták elől Csang Kaj-sek és katonái.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő és pártfőtitkár felszólította Tajvan polgárait: fogadják el, hogy a szigetet előbb-utóbb...","id":"20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc9b5bd-3d4e-4d53-b25a-eb7d654075b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1717c3-1513-425b-bdeb-f8c4d369e50e","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Tajvant_mindenkeppen_egyesiteni_fogjak_Kinaval__uzeni_Peking","timestamp":"2019. január. 02. 13:58","title":"Tajvant mindenképpen egyesíteni fogják Kínával - üzeni Peking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","shortLead":"Sérült nincs, a robbanás viszont jelentős anyagi kárt okozott.","id":"20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49d51867-e829-4949-b807-bc3ee71a998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0ccfab-691c-42f0-b4c1-59f5bf96faec","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Robbanas_volt_a_nemet_szelsojobboldali_part_egyik_irodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 08:21","title":"Robbantottak a német szélsőjobboldali párt egyik irodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]