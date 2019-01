Így szerezték meg a japánok a nyári olimpiát, melyet jövőre rendeznek meg július 24 és augusztus 9 között Tokióban. Az építkezések gőzerővel folynak. Aki felügyeli őket, az nem más, mint Takeda Cunekazu. Bár csak alelnöki címet visel a szervezőbizottságban, de a japánok szemében ő Mr. Olimpia, de nemcsak az.



Takeda Cunekazu a császár dédunokája



Ma már nem tisztelik istenként a Tennot Japánban, mert Hirohito császár lemondott erről a vesztes második világháború után. Az új alkotmány, melyet a győztes Douglas MacArthur tábornok parancsára állítottak össze, névlegessé tette a császár hatalmát, de a tisztelet a Meidzsi dinasztia iránt nem enyészett el. Ők tették modern nagyhatalommá Japánt. A Meidzsi korszak a történelemkönyvekben kitüntetett figyelmet élvez.



Lehet-e egy Meidzsi herceg korrupt?



A francia vizsgálóbíró szerint igen. 2013-ban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntésének idején megvásárolt több afrikai és más delegátust. Részleteket nemigen közölnek Párizsban, de utalnak rá: a riói olimpia brazil hőse már lebukott korrupció miatt. Carlos Nuzmant 2017-ben őrizetbe vették korrupciós vádakkal. Ő ugyanolyan szerepet töltött be Brazíliában, mint Takeda Cunekazu: a nemzeti olimpiai bizottság elnöke volt. A franciák egyáltalán nem véletlenül vizsgálódtak.



Párizs sokszor pályázott eredménytelenül



Franciaország már a 2012-es olimpiát is szerette volna megszerezni. Jacques Chirac köztársasági elnök személyesen is kampányolt érte. Aztán elbuktak, mert Tony Blair ügyesebb volt. Őfelsége akkori miniszterelnöke több küldöttet tudott a londoni terv mögé állítani, mint Jacques Chirac a párizsi mögé. Párizsban dührohamot kaptak és elkezdték firtatni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntési mechanizmusát. Rájöttek arra a nyilvánvaló tényre, hogy egyes küldöttek pénzért árusítják a szavazatukat. Már Salt Lake City is kétes módszerekkel szerezte meg a 2002-es téli olimpiát. Azóta pedig...



A riói és a tokiói olimpiai döntést már régóta vizsgálják Párizsban



A Le Monde, amely külön tényfeltáró vizsgálatot folytat az ügyben, most megírta, a japán herceg elleni vizsgálat már decemberben megindult. Csak épp nem tették közzé. Tartanak a diplomácia botránytól. Meg persze attól, hogy Japánban majd választ sejtenek Carlos Ghosn ügyére. A Renault-Nissan-Mitsubishi egykori nagyfőnöke korrupciós vádak miatt a börtönben töltötte a karácsonyt és a szilvesztert Japánban. Míg Japánban a közvélemény egyértelműen biztosra veszi a külföldi csúcsmenedzser korrupcióját, Párizsban kételkednek. Macron elnök környezetében arra gyanakszanak, hogy a korrupciós vádak csak ürügyek. A japánok valójában szabadulni szeretnének a külföldi ellenőrzéstől. Macron elnök jól ismeri a dossziét. hiszen gazdasági miniszter korában több összecsapása is volt Carlos Ghosn-nal a nagyhatalmú csúcsmenedzserrel, akiről egyébként francia tényfeltáró újságírók most derítetté ki, hogy némi ügyeskedéssel a kedvezőbb adózást kínáló Hollandiába tett át székhelyét.



Párizs végül megkapta az olimpiát



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság azzal akarta kihúzni a méregfogát a kínos korrupciós ügyeknek, hogy végül odaadta a franciáknak az olimpiát. Ráadásul Limában kettős döntés született 2017-ben: Párizs 2024-ben, Los Angeles pedig 2028-ban rendezhet olimpiát. A franciák érthetően örültek, de a korrupciós vizsgálattal nem álltak le. Franciaországban az igazságszolgáltatás gépezete független az épp aktuális kormányzattól. A vizsgálóbíró tehát a Franciaországnak kedvező limai döntés után tovább kutakodott. Eljutott a császári hercegig, aki Mr. Olimpia Japánban.



Takeda Cukenazu olimpiai múltja imponáló



Münchenben az olimpián, mint díjugrató versenyző vett részt. Később edző lett. 1972 óta minden olimpián jelen volt. 2001 óta az olimpiai bizottság elnöke Japánban. Ha meg is vesztegette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság küldötteinek egy részét, azt bizonyára Japán érdekében tette. Ráadásul ugyanezeknek a módszereknek az alkalmazása egyáltalán nem idegen a franciáktól sem.

Nicolas Sarkozy Katarnak szerezte meg a futball világbajnokságot, noha az Öbölbeli miniállamnak semmilyen komolyabb futball múltja nem volt. Sarkozy elnök kedvenc csapatát viszont megvette Katar emírje, aki aztán milliókat költött a Paris Saint Germain csapatára. Sarkozy elnök Michel Platinit kérte meg, hogy intézze el a FIFA-nál: Katar kapja a világbajnokságot. Meg is kapta, Michel Platini pedig - szinte az egész FIFA vezérkarral együtt - a selyemzsinórt kapott korrupció miatt. De a következő futball világbajnokság Katarban lesz 2022-ben. Aligha kétséges, hogy a következő olimpiát Tokióban rendezik meg 2020-ban. Mi lesz a császári herceggel? Japánban az olimpiai bizottság újra elnökké akarja választani - immár tizenegyedszer. Igaz, hogy túl van már a korhatáron, de hát egy császári herceggel, aki megszerezte hazájának az olimpiát, kivételt lehet tenni. Brazíliában az olimpiai bizottság elnöke, aki megszerezte a riói olimpiát, csak utána bukott meg korrupció miatt. (képünk illusztráció)