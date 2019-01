Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","shortLead":"Alkalmatlan és gyáva Orbán Viktort látott a Momentum elnöke a csütörtöki kétórás kormányinfón.","id":"20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db688-b41e-452c-bd1a-4ca06181fac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_FeketeGyor_Andras_Orban_lehetosegei_vagy_a_borton_vagy_Putyin_Oroszorszaga","timestamp":"2019. január. 11. 10:33","title":"Fekete-Győr András: Orbán lehetőségei a börtön vagy Putyin Oroszországa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti időszakot. A létrehozott emlékbizottság húsz tagja között azonban csak hárman vannak, akiknek részük volt az eseményekben. Olyan pedig egy sincs, aki ne a mai Fidesz-táborhoz tartozna.","shortLead":"„30 éve szabadon.” Ilyen néven nyilvánította a kormány emlékévvé a 2019. március 15. és 2021. június 19. közötti...","id":"20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4df261-8703-435f-b842-16410e20627a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_30_eves_lesz_a_rendszervaltoztatas_egyoldalu_emlekbizottsag_alakult","timestamp":"2019. január. 10. 09:02","title":"30 éves lesz a rendszerváltoztatás: egyoldalú emlékbizottság alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van, hogy teljesüljön a kormány foglalkoztatási célja.","shortLead":"A fiatalokra, a kisgyerekesekre, a kisebb falvakban élőkre és a megváltozott munkaképességűekre is szükség van...","id":"20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498192ea-861c-45a7-ad80-43de420e7c7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ASZ_nem_csak_a_nyugdijasokat_lehetne_visszavinni_a_munkaba","timestamp":"2019. január. 09. 16:30","title":"ÁSZ: Nem csak a nyugdíjasokat lehetne visszavinni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4832a7-d7fe-4a9c-bb93-41e899623d1a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ügyvédje szerint ez egy szokványos nyomozati eljárás.","shortLead":"Ügyvédje szerint ez egy szokványos nyomozati eljárás.","id":"20190111_A_nemi_eroszakkal_vadolt_Ronaldonak_DNSmintat_kell_adnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e4832a7-d7fe-4a9c-bb93-41e899623d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a174554-e462-432e-9387-ed24bd92d12d","keywords":null,"link":"/elet/20190111_A_nemi_eroszakkal_vadolt_Ronaldonak_DNSmintat_kell_adnia","timestamp":"2019. január. 11. 05:35","title":"A nemi erőszakkal vádolt Ronaldónak DNS-mintát kell adnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","shortLead":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","id":"20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdcaf02-8bd2-4a12-b0ac-aa7af05b0089","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","timestamp":"2019. január. 09. 14:45","title":"Már dolgoznak a Vörösmarty téren, nyár végére egész másképp fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Diszkréciót biztosító, fedett alomtálca, amelyik tisztítja magát, a \"szemetet\" pedig összecsomagolja egy zacskóba. Közben pedig a macskánk egészségi állapotáról is beszámol – persze nem neki, hanem nekünk. Ilyen készülékkel állt elő egy most induló gyártó, a kínai iKuddle.","shortLead":"Diszkréciót biztosító, fedett alomtálca, amelyik tisztítja magát, a \"szemetet\" pedig összecsomagolja egy zacskóba...","id":"20190110_ikuddle_smart_litter_box_ontisztito_automata_alomtalca_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab314ed-6886-44e6-92f8-5872963e6838","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_ikuddle_smart_litter_box_ontisztito_automata_alomtalca_ces_2019","timestamp":"2019. január. 10. 12:03","title":"Megcsinálták minden macskagazda álmát: íme az öntisztító cicavécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","shortLead":"A nő csak rövid ideje élt a városban, így senki nem tudta, mit tett korábban.","id":"20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ac8439-47c2-435e-ad71-b07ccefd80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Az_ev_elso_babajat_koszontotte_a_polgarmester_a_Facebookon_de_torolte_a_posztot_mikor_kiderult_ki_az_anya","timestamp":"2019. január. 10. 18:43","title":"Az év első babáját köszöntötte a polgármester a Facebookon, de törölte a posztot, mikor kiderült, ki az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","shortLead":"A fotóművésznek az Indexen is megjelent cikk- és portrésorozata. ","id":"20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb0e79a-1b2a-42e3-b7f5-b693f3fedde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a2e69-2739-4917-88cc-d0dc0ecb6b8f","keywords":null,"link":"/kultura/20190109_Gyasz_meghalt_Hermann_Ildi_fotomuvesz","timestamp":"2019. január. 09. 16:10","title":"Gyász: meghalt Hermann Ildi fotóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]