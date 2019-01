Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47b667a5-1d5c-4887-9279-09022218c417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502fda14-45f4-4aeb-818e-af28c997426c","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Marabu_FekNyuz_Napi_menu","timestamp":"2019. január. 11. 09:00","title":"Marabu FékNyúz: Napi menű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","shortLead":"Az IMF 1,37 millió százalékos inflációt várt, de még ennél is rosszabb lett a valóság.","id":"20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7353eb4-50ce-4e02-8c28-632a63f273c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364ca4dc-8b62-40e2-b4c6-5578514a346b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_17_millio_szazalekos_volt_az_inflacio_Venezuelaban","timestamp":"2019. január. 09. 19:28","title":"1,7 millió százalékos volt az infláció Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","shortLead":"Papok, apácák és svájci gárdisták is futásnak erednek.","id":"20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f775199-3377-43a8-b8f9-322a7cbcd228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f9e385-feac-476d-a77a-32c0ef91a1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Sajat_atletikacsapatot_alapit_a_Vatikan","timestamp":"2019. január. 10. 16:29","title":"Saját atlétikacsapatot alapít a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban. Suntaro Furukava pedig beszélt is, ám közel sem megnyugtató dolgokról.","shortLead":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban...","id":"20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac52fb9-11d3-4570-87c8-eaea9a7130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","timestamp":"2019. január. 09. 18:03","title":"Komolyan elgondolkodtak a Nintendónál azon, hogy felhagynak a konzolgyártással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel, hogy a lakótársától elloptak egyet.","shortLead":"Gyanús lett, hogy a kaliforniai férfi pont egy nappal az után büszkélkedik egy nyertes lottószelvénnyel...","id":"20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3efe71-d631-43cb-9c87-d4c4d41188e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elhivtak_hogy_felvegye_a_28_milliardos_lottonyeremenyet_ehelyett_letartoztattak","timestamp":"2019. január. 09. 20:51","title":"Elhívták, hogy felvegye a 2,8 milliárdos lottónyereményét, ehelyett letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","shortLead":"Személyvonat és gépkocsi ütközött.","id":"20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7d617d-3ab9-45ad-971c-5b1c16a9a528","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_vasuti_atjaro_halalos_baleset_galgaheviz","timestamp":"2019. január. 10. 12:42","title":"Ketten meghaltak a galgahévízi vasúti átjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik, a valóság árnyaltabb.","shortLead":"Az AP újságírója a miniszterelnöknek szegezte a kérdést: hiába mondta azt korábban, médiaellenszélben dolgozik...","id":"20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb54cd0e-6cf1-4742-9251-07373d53fe94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4a444-c2b4-4a0c-99c9-735ff09f9ff9","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_arra_hogy_teljesen_egysiku_a_videki_media_Meg_szep","timestamp":"2019. január. 10. 14:39","title":"Orbán arra, hogy teljesen egysíkú a vidéki média: Még szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]