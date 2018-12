Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani árakon a karácsonyi menüt. Spoiler: hiába az áfacsökkenés vagy a tojáspara vége, nincsenek jó híreink azoknak, akik spórolni szeretnének.","shortLead":"Hét üzletláncot jártunk végig, hogy olvasóinknak ne kelljen, és összeszámoltuk, mennyiből lehet kihozni a mostani...","id":"20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbd27ec-01d8-4bad-afa0-fb1844edf9ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Reg_nem_latott_dragulassal_jon_a_karacsony__itt_a_hvghu_bolttesztje","timestamp":"2018. december. 03. 06:30","title":"Rég nem látott drágulással jön a karácsony – itt a hvg.hu bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7150c9-a937-4040-a7f7-ccaa01132719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mogyorós, mókuskás és őzikés, családi fényképes, Hosszú Katinkának ajánlott és indusztriál stílusú koszorú egyaránt látható volt a szombaton zárult tárlaton. Láttunk azért valóban szépeket is.







","shortLead":"Mogyorós, mókuskás és őzikés, családi fényképes, Hosszú Katinkának ajánlott és indusztriál stílusú koszorú egyaránt...","id":"20181202_Itt_vannak_az_orszag_legszebb_advent_koszorui_is_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7150c9-a937-4040-a7f7-ccaa01132719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7dc767-0e32-4684-9b78-1e201dd85689","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Itt_vannak_az_orszag_legszebb_advent_koszorui_is_fotok","timestamp":"2018. december. 02. 08:45","title":"Itt vannak az ország legszebb adventi koszorúi (is) - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.","shortLead":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel...","id":"201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d936d3-f551-45ed-81b8-74f16c07a263","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 02. 10:30","title":"Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5bdc27-8739-45ce-9e26-7c47650406cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényjavaslatról az egészségügyi államtitkár beszélt egy fórumon.","shortLead":"A törvényjavaslatról az egészségügyi államtitkár beszélt egy fórumon.","id":"20181201_Igy_igyekszik_kiszoritani_a_kormany_a_homeopatias_szereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e5bdc27-8739-45ce-9e26-7c47650406cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96379bbd-8cfc-4421-9322-44a0d6db746c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Igy_igyekszik_kiszoritani_a_kormany_a_homeopatias_szereket","timestamp":"2018. december. 01. 17:14","title":"Így igyekszik kiszorítani a kormány a homeopátiás szereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a49987-2d2f-4e88-8c05-21ad43e3fdfa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta a tudományos élet szabadságáról szóló jelentését, amely egyebek mellett azon elvek elismerését rögzíti, hogy az oktatási intézmények autonómiáját mindenkor meg kell védeni, a kritikai megnyilvánulások a demokratikus társadalom és fejlődésének alapvető részét képezik.","shortLead":"Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta a tudományos élet szabadságáról szóló jelentését, amely egyebek mellett azon...","id":"20181201_europai_parlament_tudomanyos_elet_szabadsaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a49987-2d2f-4e88-8c05-21ad43e3fdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7314f521-b369-46cf-8d3c-4ac9339969fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_europai_parlament_tudomanyos_elet_szabadsaga","timestamp":"2018. december. 01. 13:03","title":"Az EU kimondta: a tudományos élet szabad, az egyetemeken kritizálhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az ónos eső veszélye miatt Budapestre és hat megyére figyelmeztetést adott ki vasárnapra az Országos Meteorológiai...","id":"20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc724c2c-3b6d-4ff1-983f-49fb1b7c3436","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Igazi_zimanko_hideg_havazas_onos_eso_johet_ma","timestamp":"2018. december. 02. 10:09","title":"Igazi zimankó: hideg, havazás, ónos eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság társalapítója, Csang Jün-csung, aki áprilisban adta át 14 gyermeke egyikének az elnöki posztot és az azzal járó feladatokat. ","shortLead":"Egy kicsit visszavett az utóbbi időben a tempóból a szingapúri Pacific International Lines hajózási társaság...","id":"20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2168b-5902-4fc3-87bf-0ab2640fd1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7c3486-14b0-4929-ad32-17892f47e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_100_eves_a_vilag_legidosebb_milliardosa_iden_erezte_ugy_hogy_ideje_atadni_cegeben_a_kormanyrudat","timestamp":"2018. december. 01. 16:13","title":"100 éves a világ legidősebb milliárdosa, idén érezte úgy, hogy ideje átadni cégében a kormányrudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","id":"20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41495106-af3e-4ea0-9a30-f3cff8a423df","keywords":null,"link":"/sport/20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","timestamp":"2018. december. 03. 10:13","title":"Megőrült Klopp a győztes gól után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]