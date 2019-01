Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","shortLead":"De a családi házakban élők is fizethetnek, ha előttük töri össze magát valaki. ","id":"20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea70142d-d49c-4ad8-a0eb-8d58ccaec2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea54cb00-32a8-4c3e-8a13-d5af04f57c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Milliokra_buntethetik_a_tarsashazakat_ha_senki_nem_lapatolja_el_a_jardan_levo_havat","timestamp":"2019. január. 10. 08:30","title":"Milliókra büntethetik a társasházakat, ha senki nem lapátolja el a járdán lévő havat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","shortLead":"Több nagyobb síparadicsomot is be kellett zárni.","id":"20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=611201db-fac5-47ca-95a8-b02c6228ba7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc38a98-b566-491e-956f-f26c6376c03e","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Tobb_halalos_aldozata_is_van_a_havazasnak_Ausztriaban_a_hadsereget_is_bevetettek","timestamp":"2019. január. 10. 19:35","title":"Több halálos áldozata is van a havazásnak Ausztriában, a hadsereget is bevetették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","shortLead":"Kiderült, hogy a „bácsi” ötszörös kick-box-világbajnok.","id":"20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb414dcb-6a8c-4410-a426-e35f873979d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677f0ac7-d76a-4bc8-8d1b-570ebdd95ce3","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Ugy_gondolta_a_floridai_rablo_egy_idos_ferfi_konnyu_preda_lesz_de_mekkorat_tevedett","timestamp":"2019. január. 09. 14:04","title":"Úgy gondolta a floridai rabló, egy idős férfi könnyű préda lesz, de mekkorát tévedett!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","shortLead":"Michael Cohen meghallgatását a televízió is közvetíti majd.","id":"20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdabc51-c271-46a3-9cfe-0261e878b0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Nyilvanos_kongresszusi_meghallgatason_vesz_reszt_Trump_bortonre_itelt_volt_ugyvedje","timestamp":"2019. január. 11. 05:23","title":"Nyilvános kongresszusi meghallgatáson vesz részt Trump börtönre ítélt volt ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála. A Pocketalk ráadásul olyan kicsi, hogy bárhová magunkkal vihetjük. ","shortLead":"Meg vannak számlálva a Google Fordító napjai, egy kis japán fejlesztésű eszköz ugyanis sokkal okosabbnak tűnik nála...","id":"20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f23731-ae04-4e52-b86d-c7b6ffb7b577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8773150f-430e-4063-bcad-795cf7775b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_pocketalk_zsebfordito_forditogep_tolmacsgep_ces_2019","timestamp":"2019. január. 09. 20:03","title":"Ez a kis kütyü egy profi tolmácsgép, 74 nyelven beszél, és még az élőbeszédet is lefordítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","shortLead":"3 milliárd forintot fizet Pákh Imrének az állam a Golgotáért.","id":"20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2847738-882d-449a-b59e-475886ac737e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megvette_a_kormany_Munkacsy_Golgotajat","timestamp":"2019. január. 09. 15:48","title":"Megvette az állam Munkácsy Golgotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","shortLead":"Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.","id":"20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdcaf02-8bd2-4a12-b0ac-aa7af05b0089","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_vorosmarty_ter_podmaniczky_ter_v_kerulet_belvaros_felujitas","timestamp":"2019. január. 09. 14:45","title":"Már dolgoznak a Vörösmarty téren, nyár végére egész másképp fog kinézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]