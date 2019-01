Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita miatt eddig mindkettőt blokkolták.","shortLead":"Ha Görögország is elismeri, elhárulnak az akadályok Macedónia EU- és NATO-csatlakozása elől, a görögök ugyanis névvita...","id":"20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74eda1b1-ef81-4e30-b21d-766ab0de95d9","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Az_utolso_lepes_is_megvan_EszakMacedonia_lesz_Macedonia","timestamp":"2019. január. 11. 21:15","title":"Az utolsó lépés is megvan: Észak-Macedónia lesz Macedónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy elkaszálták a negyedik filmet.","id":"20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6747a213-7600-43e0-8527-5115c6c321df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206f4108-ed7d-4b5d-b173-1a6377729d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Rossz_hir_jott_a_Star_Trekrajongoknak","timestamp":"2019. január. 11. 16:14","title":"Rossz hír jött a Star Trek-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","id":"20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd458c3-1b9e-4ccd-9e46-3eafba0f1e65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","timestamp":"2019. január. 13. 06:41","title":"Stílusos összeget kérnek ezért a patika állapotú ásotthalmi Kispolszkiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305af8-d0e4-4f57-af3e-95a9c9159bd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első horvátországi évében gólkirály lett, a második már gyengébben sikerült.","shortLead":"Első horvátországi évében gólkirály lett, a második már gyengébben sikerült.","id":"20190112_Futacs_Markot_leigazolta_a_Vidi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88305af8-d0e4-4f57-af3e-95a9c9159bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583443c-2b07-40db-bf7c-cd34b3475678","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Futacs_Markot_leigazolta_a_Vidi","timestamp":"2019. január. 12. 20:29","title":"Futács Márkót leigazolta a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét. Egy coloradói síparadicsomban pedig épp ez történt.","shortLead":"Téves riasztások sokaságához vezethet, ha elfelejtik kikapcsolni az Apple Watch 4 úgynevezett elesés-érzékelőjét...","id":"20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eab7f5-5fdd-4afd-ad3c-2dd499161736","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_sieles_apple_watch_series_4_eleses_erzekelese_teves_riasztas","timestamp":"2019. január. 12. 18:03","title":"Nehogy így menjen síelni az Apple új órájával a kezén, Amerikában már kiakadtak miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","shortLead":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","id":"20190113_bmw_lakokocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d179d-5ba0-4f99-88f1-aacef0ee18f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_bmw_lakokocsi","timestamp":"2019. január. 13. 10:18","title":"Már lakókocsit is csinál a BMW. Persze a maga stílusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédiát működtető Wikimedia Foundation, valamint a Google korábban kötött egymüttműködési megállapodása értelmében utóbbi segíteni fogja előbbi munkáját. Most egy olyan kérést teljesítettek, amelyre már régóta vágytak a Wikipédia önkéntes szerkesztői.","shortLead":"A Wikipédiát működtető Wikimedia Foundation, valamint a Google korábban kötött egymüttműködési megállapodása értelmében...","id":"20190111_wikipedia_google_fordito_onkentes_szerkeszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608d6acc-267d-4bf6-a847-ed50f72293c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_wikipedia_google_fordito_onkentes_szerkeszto","timestamp":"2019. január. 11. 16:03","title":"Könnyebb lesz a dolga a Wikipédia szerkesztőinek, a Google segít rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni az Asszad-rezsim túlélését és az orosz befolyás erősödését.","shortLead":"Már a Szíriából történő amerikai kivonulás említésére is megindult a helyezkedés a térségben, ahol kezdik elfogadni...","id":"201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e430085-6e18-4b8e-87af-4bf77deba2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202a52c2-7c8d-4a4e-b9ec-8b6eb02b7247","keywords":null,"link":"/vilag/201902__sziria_az_usa_nelkul__ujratervezes__orosz_gyamkodas__kavarodas_kozben","timestamp":"2019. január. 12. 15:00","title":"Szíria csak „homok és halál”, mondta Trump, és talán Obama sem vitatkozna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]