Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","shortLead":"Három búvár hozta felszínre a szerencsétlenül járt ember holttestét - írja oldalán a katasztrófavédelem.","id":"20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e9a86e-3c3a-4929-ab4d-5c8fa88bb5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c68c2-e76f-4bc7-b5a7-509a94590709","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Jeg_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_egy_somogyi_tavacskaban","timestamp":"2019. január. 13. 12:00","title":"Jég alá szorult és meghalt egy ember egy somogyi tavacskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig van, amelyiknél több mint 350 millió landolt.","shortLead":"Pedig van, amelyiknél több mint 350 millió landolt.","id":"20190111_Nem_vizsgalja_az_ASZ_mire_koltottek_a_penzeket_az_egy_szazalekot_el_nem_ero_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29398757-b09d-4dde-b60e-9af620f50185","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Nem_vizsgalja_az_ASZ_mire_koltottek_a_penzeket_az_egy_szazalekot_el_nem_ero_partok","timestamp":"2019. január. 11. 18:55","title":"Nem vizsgálja az ÁSZ, mire költötték a pénzeket az egy százalékot el nem érő pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezeket a számokat volna kellett volna kitalálni, de végül senkisek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","shortLead":"Ezeket a számokat volna kellett volna kitalálni, de végül senkisek sem sikerült, így nem volt telitalálat.","id":"20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa44444-ca93-468e-afa6-d9e92b33c40d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. január. 13. 16:55","title":"Ime a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee4b467-12b8-4da1-8514-015cd72d54c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átszervezi termelését a világcég, a fogyasztók nem éreznek ebből semmit. ","shortLead":"Átszervezi termelését a világcég, a fogyasztók nem éreznek ebből semmit. ","id":"20190111_Bezarja_romaniai_gyarat_a_Nestle_magyarorszagi_gyartast_emlegetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee4b467-12b8-4da1-8514-015cd72d54c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852dfbe-9ab2-44ea-9aac-1ed530815f41","keywords":null,"link":"/kkv/20190111_Bezarja_romaniai_gyarat_a_Nestle_magyarorszagi_gyartast_emlegetnek","timestamp":"2019. január. 11. 17:14","title":"Bezárja romániai üzemét a Nestlé, magyarországi gyártást emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen tiltakozva.","shortLead":"Hatodszor vonult utcára Belgrádban az ellenzék – és támogatói – az általuk tekintélyelvűnek mondott rendelkezések ellen...","id":"20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2dd1be-4ec5-4c7a-90f8-70deeeb13317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f1b04a-0ca2-4190-988b-4752c8887328","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Ujabb_tomegtuntetes_a_szerb_elnok_ellen","timestamp":"2019. január. 12. 21:22","title":"Újabb tömegtüntetés a szerb elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik, az Apple is előrelép a kameraszenzorok számát illetően.","shortLead":"Renderelt képek jelentek meg a 2019-es iPhone hátlapjáról, elsősorban a kamera-elrendezésre fókuszálva. Úgy tűnik...","id":"20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7560853d-2846-43b8-a17f-af2638cb576c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b253c5-65a2-42e2-b182-c7b6d6e1a3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190112_apple_iphone_xi_2019_harom_kamera","timestamp":"2019. január. 12. 12:03","title":"Úgy tűnik, három kamera lesz az idei iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","shortLead":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","id":"20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d235c18-8feb-4875-8fe9-441c40ed6598","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","timestamp":"2019. január. 13. 10:25","title":"Műanyagot találtak egy bébiételben, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban sem a pénzzel volt problémájuk.","shortLead":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban...","id":"20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61038016-8379-4ab4-88d8-2a64b464d9c8","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","timestamp":"2019. január. 12. 11:55","title":"Babos és Fucsovics is nemet mondott a Fed- és Davis-kupa szereplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]