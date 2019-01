Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit nagyon elszúrt a nyugdíjátutalásokkal; tárgyalnak a cégek a szakszervezetekkel, hogy ne legyen 400 óra túlmunka. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kikerülte Orbán Viktor a válaszokat, amikor a kormányközeli üzletemberek gazdagodásáról kérdeztük; valaki valamit...","id":"20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc346a86-b0db-42cb-a1a4-23e2c2e1fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298629a-d22b-4b0a-bdce-6e9eb89bbef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190113_Es_akkor_Orban_Viktor_tizenhatodszor_is_elmondta_hogy_nem_foglalkozik_uzlettel","timestamp":"2019. január. 13. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor tizenhatodszor is elmondta, hogy nem foglalkozik üzlettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne próbálják ki otthon!","shortLead":"Ne próbálják ki otthon!","id":"20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ca2d0-4a63-41a4-87b0-a2cdf188834a","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","timestamp":"2019. január. 12. 18:02","title":"A Sandra Bullock-film miatt letakart szemmel vezetett egy amerikai kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. 500 méteren fordított volt a sorrend: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis Magyarországon a múlt év harmadik negyedévére 240 százalékkal, több mint háromszorosára nőtt a legalább kétlakásos lakóházakra kiadott engedélyek száma. Ennél jobb eredményt az európai piacon csak Írország és Málta ért el – derül ki az ingatlan.com legfrissebb – az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat adatait feldolgozó – összefoglalójából.","shortLead":"Kiemelkedik az európai mezőnyből a magyar piac a lakásépítési kedv alapján. A 2015-ös szinthez képest ugyanis...","id":"20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2438d8e-fec3-4c56-8a68-37ec094ce94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421050c8-98a5-4e52-99fe-c3cf6e863b8c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190114_Harom_ev_alatt_haromszorosara_nott_a_lakasepitesi_kedv","timestamp":"2019. január. 14. 10:15","title":"Három év alatt háromszorosára nőtt a lakásépítési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német kormánypárt, a konzervatív CDU vezetője. Az AKK-ként is ismert politikus decemberben vette át a pártelnöki tisztséget Angela Merkel kancellártól, s mostani bejelentése azt jelenti, hogy a CDU szakít a Merkel által folytatott politikával.","shortLead":"A német bevándorlási rendszer teljes felülvizsgálatát szorgalmazta Annegret Kramp-Karrenbauer, a legnagyobb német...","id":"20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6008169-56f4-45da-866e-51c467738517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e49197-8d9b-4e04-a3c7-5979bc1d3db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_Merkel_partja_szakit_Merkel_bevandorlaspolitikajaval","timestamp":"2019. január. 13. 14:36","title":"Merkel pártja szakít Merkel bevándorlás-politikájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","shortLead":"Logan Paul újraértelmezte az újévi fogadalmakat.","id":"20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c62dd76-36bb-44cb-a201-d25ce617d647","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Kiakadtak_a_YouTubesztaron_aki_egy_honapra_meleg_akar_lenni","timestamp":"2019. január. 14. 10:31","title":"Kiakadtak a YouTube-sztáron, aki egy hónapra meleg akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon. A kódnév mindenesetre már kiderült.","shortLead":"A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon...","id":"20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fb964c7-5212-4c0e-baba-8b7e415fc00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e410957-1d41-4000-bf92-a06b71ce3eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_vivo_the_waterdrop_okostelefon_kiszivargott_fotok","timestamp":"2019. január. 14. 09:33","title":"Soha nem látott külsőt kaphat a Vivo új okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]