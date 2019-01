Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok úszóval, hogy igazoljon a Fradiba, hiába.","shortLead":"Az FTC elnöke – aki egyben a Fidesz pártigazgatója is – több alkalommal is tárgyalt a háromszoros olimpiai bajnok...","id":"20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=068c9ee3-56cf-4003-8009-f052a51dae85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9a2da1-4124-4ada-bf3d-dcd0e0486e52","keywords":null,"link":"/sport/20190114_Hosszu_Katinka_tobbszor_is_nemet_mondott_Kubatov_Gabornak","timestamp":"2019. január. 14. 18:10","title":"Hosszú Katinka többször is nemet mondott Kubatov Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f63af7-d37e-4004-9295-3b70483e525d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KRESZ szerint meg kellett volna várnia a hivatalos vontatóautó kiérkezését, még akkor is, ha a fél környék feltorlódott volna.","shortLead":"A KRESZ szerint meg kellett volna várnia a hivatalos vontatóautó kiérkezését, még akkor is, ha a fél környék...","id":"20190115_Figyelmeztette_a_BKV_a_lerobbant_troli_arrebb_vontatasat_elfogado_vezetot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f63af7-d37e-4004-9295-3b70483e525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19283127-6689-40e1-879b-cd5bcd7ee9a1","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Figyelmeztette_a_BKV_a_lerobbant_troli_arrebb_vontatasat_elfogado_vezetot","timestamp":"2019. január. 15. 11:56","title":"Figyelmeztette a BKV a lerobbant troli arrébb vontatását elfogadó vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök beosztása, akik ezért kimerültek, és sokan el is hagyják a pályát. ","shortLead":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök...","id":"20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b474f2b2-829b-4e52-be2a-993c62cbefad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 09:16","title":"Kimerülten járnak dolgozni a buszsofőrök a túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","shortLead":"Az Arrowhead stadionban -20 fok is lehet a meccs idején.","id":"20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb647c95-84b0-4390-bee1-bf3f0cc0db89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a632db23-e8da-4b90-95e2-cc3d932bcc00","keywords":null,"link":"/sport/20190115_kansas_city_chiefs_new_england_patriots_nfl_amerikaifoci_focsoportdonto","timestamp":"2019. január. 15. 15:16","title":"Iszonyú hidegben küzd majd a Pats és a Chiefs a Super Bowlért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól, amely nagyjából 600 főt jelent.","shortLead":"A hosszú távú célok elérése érdekében csökkenti a SpaceX-nél dolgozók számát Elon Musk. A leépítés 10 százalékról szól...","id":"20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f4bc5c-bf00-4339-ba25-a1b526c95ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5174dd47-575d-4160-984a-37bb71d891d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_elon_musk_spacex_kirugas_leepites_tesla_urhajo_internethalozat_muholdrendszer","timestamp":"2019. január. 14. 15:33","title":"Tömeges elbocsátás Elon Musk cégénél, 600 embert tesznek lapátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","shortLead":"A zsűri és a nézők eldönthetik, ki képviselje az országot májusban, Tel-Avivban. ","id":"20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c773401a-6bd1-4940-b9c8-fbb7ddafb1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fecd9-e78a-4784-a153-30a67df2a96f","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_A_Dal_versenyzo_zsuri_szavazas_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2019. január. 14. 15:30","title":"Szombaton indul A Dal, színpadra lép az első tíz versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most épp ez történt.","shortLead":"Egy domain név lefoglalásával egészen humoros helyzet adódhat, ha tulajdonosa egy már meglévő oldalt irányít rá. Most...","id":"20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5f265a-1478-4e8f-a635-9005cd19ef5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_origo_fake_news_hu_alhir_propaganda_kormanymedia","timestamp":"2019. január. 14. 18:33","title":"Próbálta már beírni azt a böngészőjébe, hogy fake.news.hu? Tegye meg, érdemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]