[{"available":true,"c_guid":"ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de kisebb-nagyobb problémái adódnak belőle. A munkahelyi feladatokat, más nemzetekhez hasonlóan, mi, magyarok is gyakran engedjük túlnyúlni a munkaidőn, melyet csak egyszerűbbé tesz a folyamatos online aktivitás lehetősége – többek között ez derül ki a Samsung hazai felméréséből.","shortLead":"A munka-magánélet egyensúlyának megteremtése kiemelt életvezetési feladat és sokaknak, ha csak időszakosan is, de...","id":"20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae8c976b-8c94-4df3-bc6a-4bd6cdc6b363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9809778f-22db-4f3b-b8f6-055476c64e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_munka_magenelet_online_aktivitas_mobilhasznalat","timestamp":"2019. január. 17. 15:03","title":"A magyarok zöme csinálja, pedig a magyarok zömét zavarja – mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai átlagnál jóval nagyobb vállalkozások érkeztek. ","shortLead":"2004 és 2016 között folyamatosan növekedett Magyarországon az Egyesül Királyságbeli befektetők száma, ráadásul a hazai...","id":"20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80590ff2-c39e-4c34-8208-a2061648e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8ee276-47be-4a23-acd7-bad1f5affc3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Hazai_cegeket_is_lefagyaszthat_a_Brexit","timestamp":"2019. január. 18. 09:02","title":"Hazai cégeket is lefagyaszthat a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","shortLead":"Egy kislányról van szó, a szemetesbe dobták. A rendőrség már nyomoz. ","id":"20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f491b-b786-4953-a34f-681576dd1ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_Halott_csecsemot_talaltak_az_Amazon_raktaranak_egyik_mosdojaban","timestamp":"2019. január. 17. 18:34","title":"Halott csecsemőt találtak az Amazon raktárának egyik mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső akkumulátoros tokot, hogy tovább bírja a mobil.","shortLead":"Az Apple az iPhone 6-hoz és az iPhone 7-hez készült tokok után ezúttal a 2018-as iPhone-okhoz készített külső...","id":"20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e57d02-aafe-47b9-9186-821aba124eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50a6b9-7ded-4b37-b567-da0e6d7f6214","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_apple_iphone_xr_iphone_xs_iphone_xs_max_kulso_akkumulator_tok","timestamp":"2019. január. 17. 16:03","title":"Az új iPhone-okhoz is csinált akkumulátoros tokot az Apple, de nem adják olcsón őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448d63be-ef96-43e7-b41f-f9b6b360091a","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Forgalomlassító akciót tartottak péntek délután a Szegeden, az egyórás demonstráció után a közalkalmazottak és köztisztviselők adtak volna át egy petíciót a kormányhivatal vezetőjének. Helyette a recepciós vette át a követeléseket tartalmazó levelet.","shortLead":"Forgalomlassító akciót tartottak péntek délután a Szegeden, az egyórás demonstráció után a közalkalmazottak és...","id":"20190118_A_portas_vette_at_a_kormanyhivatalban_a_szegedi_kozszolgak_peticiojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448d63be-ef96-43e7-b41f-f9b6b360091a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c428af22-fda6-4643-9f97-c4187c5108e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_A_portas_vette_at_a_kormanyhivatalban_a_szegedi_kozszolgak_peticiojat","timestamp":"2019. január. 18. 17:56","title":"A portás vette át a kormányhivatalban a szegedi közszolgák petícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","shortLead":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","id":"20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa05d6e-28f1-4851-b9e7-11027b77c949","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","timestamp":"2019. január. 18. 10:01","title":"Brutális sor áll a Corvin Mozi előtt, mindenki széket akar venni – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","shortLead":"A fideszes képviselőt korrupciós ügyben gyanúsítják költségvetési csalással.","id":"20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d8ce43-db1b-442b-ad88-cc4fb6b8560c","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Ma_is_az_ugyeszsegen_magyarazkodott_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 18. 18:22","title":"Ma is az ügyészségen magyarázkodott Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0533ed-15eb-4e58-a3db-7aff8c5c4623","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Felház-alapító a hitéről, a dilemmáiról és az őt ért támadásokról is beszélt egy interjúban.","shortLead":"A Felház-alapító a hitéről, a dilemmáiról és az őt ért támadásokról is beszélt egy interjúban.","id":"20190118_Orban_Gaspar_Imadkozni_kell_azokert_akik_tamadnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e0533ed-15eb-4e58-a3db-7aff8c5c4623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bd6681-058c-486f-97eb-12c5118fd485","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Orban_Gaspar_Imadkozni_kell_azokert_akik_tamadnak","timestamp":"2019. január. 18. 11:29","title":"Orbán Gáspár: Imádkozni kell azokért, akik támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]