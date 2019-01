Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Angéla feljelentést tett. ","shortLead":"Németh Angéla feljelentést tett. ","id":"20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9521e2-54a9-41fc-9964-d0a2d8606d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d42bf-5cb2-46c4-ab7c-d235a9c4985f","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_halalos_fenyegetes_feljelentes_nemeth_angela_xv_kerulet_polgarmester","timestamp":"2019. január. 21. 17:37","title":"Halálos fenyegetést kapott a XV. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar Államkincstár. És várja a Fideszt, hogy ugyanígy járjon el.","shortLead":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar...","id":"20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc1337-2098-4191-af42-f6c9af5d7a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Momentum: \"Várjuk a Fidesz hasonlóan részletes kampányelszámolását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","shortLead":"A 37 éves budapesti férfi kertészfelszereléseket árult, amiket az otthoni ültetvényén ki is próbált. ","id":"20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8a8867-5f77-48b4-841d-65388d779eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e4386-3908-47cc-b59d-9f9784109704","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Kerteszeti_cege_es_marihuanaultetvenye_volt_a_budapesti_ferfinak","timestamp":"2019. január. 21. 10:47","title":"Kertészeti cége és marihuánaültetvénye volt a budapesti férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem hajlandó feladni.","shortLead":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem...","id":"20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d60ef3-7656-4ce3-a9d3-cc6c487b47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","timestamp":"2019. január. 21. 20:10","title":"Ingyen megkaphatná a tízmilliós injekciót az izomsorvadásos kislány, de a NEAK visszadobta a kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7610cbcf-1548-4d77-8c51-d8b9aff8dd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rémisztő jelenségre van magyarázat. Érdemes megnéznie mindenkinek, akinek autója van, különösen a dízeleseknek.","shortLead":"A rémisztő jelenségre van magyarázat. Érdemes megnéznie mindenkinek, akinek autója van, különösen a dízeleseknek.","id":"20190121_mazda_motor_ongyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7610cbcf-1548-4d77-8c51-d8b9aff8dd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f27b5e-a2b8-4d47-aa27-1fff0a3e4077","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_mazda_motor_ongyulladas","timestamp":"2019. január. 21. 15:07","title":"Videó: hatalmas füsttel lett „öngyilkos” egy Mazda motorja a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","id":"20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f01d92d-96da-4ef8-9127-b3ea9c36f318","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","timestamp":"2019. január. 20. 16:43","title":"Orosz hadsereg: izraeli rakétákat lőtt le a szíriai légvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","shortLead":"Tízcentis hótakaró is lehet estig az ország több pontján.","id":"20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540182af-d1ce-4582-ad61-3f48c9e51be5","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Kilenc_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_ho_miatt","timestamp":"2019. január. 22. 05:20","title":"Kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést a hó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos alkalmazásán. ","shortLead":"Ferenc pápa fogta magát, és egy klikkeléssel személyes profilt nyitott magának egy imaportál új okostelefonos...","id":"20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51ea7c-fdac-4aaa-ac31-09f1844c61f1","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Okostelefonos_imaalkalmazast_inditott_el_Ferenc_papa","timestamp":"2019. január. 20. 16:32","title":"Okostelefonos ima-alkalmazást indított el Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]