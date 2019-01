Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","shortLead":"Jegesmedve-állatorvoslás játékosan!","id":"20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a10758ab-0d0d-4542-81fe-8137f9b5f23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8c10c-bfcf-46e3-a446-1942a21042b1","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Mackofesztival_lesz_az_Allatkertben","timestamp":"2019. január. 25. 12:16","title":"Mackófesztivál lesz az Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","shortLead":"Lékai Mátéék a középdöntő záró fordulójában 35-26-ra kikaptak a norvégoktól, így tizedikként zártak.","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef806634-d547-4eff-8177-6a8e71efaff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b090b93-e9c4-48d4-b961-ffce9434c0a7","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2019. január. 23. 19:33","title":"Kézilabda-vb: kikapott, és távol került az olimpiától a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag miatt. ","shortLead":"A második szakaszba lépett az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárás a Stop Soros-törvénycsomag...","id":"20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364b885-564b-44dc-99c9-b7612a1fd226","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Brusszel_bekemenyit_folytatodik_a_Stop_Soros_miatti_eljaras_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2019. január. 24. 12:55","title":"Brüsszel bekeményít, folytatódik a Stop Soros miatti eljárás Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla március 7-én kerül a hazai mozikba.","shortLead":"Kárpáti György Mór első nagyjátékfilmje, a Guerilla március 7-én kerül a hazai mozikba.","id":"20190125_Guerilla_elozetes_Karpati_Gyorgy_Mor_film_mozi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f2337-ca18-4be3-b1bd-09d64a5fc3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Guerilla_elozetes_Karpati_Gyorgy_Mor_film_mozi","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Előzetes jött a 48-49-es szabadságharc alatt játszódó filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai mérkőzésén.","shortLead":"A Paris Saint-Germain brazil sztárjának aláfordult a korábban műtött jobb bokája a labdarúgó-Francia Kupa szerdai...","id":"20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c1fc55-abd9-4d55-ae16-1a30ae468989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09852565-3d6d-4457-9a34-ce042a67914d","keywords":null,"link":"/sport/20190124_neymar_serules_csere_psg_francia_kupa","timestamp":"2019. január. 24. 13:14","title":"Könnyek között hagyta el a pályát a sérült Neymar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szintet emelt, reagált egy párt ügyére, illetve arról beszélt, az eddigi tiltakozások alapján úgy látja, nem lesz általános sztrájk.","shortLead":"Gulyás Gergely szintet emelt, reagált egy párt ügyére, illetve arról beszélt, az eddigi tiltakozások alapján úgy látja...","id":"20190124_Kormanyinfo_jobbik_gulyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c76dae-0346-4643-b3ac-03fcb65923e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Kormanyinfo_jobbik_gulyas","timestamp":"2019. január. 24. 10:32","title":"Gulyás is megszólalt Nagy Blanka ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]