"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott áll a máglyánál Putyin, Erdogan, Maduro, Kína, Irán és Szaúd-Arábia vezetője – ez a világ most a Freedom House szerint.","shortLead":"Lángokban a szabadság, a tüzet pedig Orbán Viktor is táplálja. Közben Trump mályvacukrot süt. Orbán mellett pedig ott...","id":"20190205_Freedom_House_Magyarorszag_mar_csak_reszben_szabad","timestamp":"2019. február. 05. 10:59","title":"Freedom House: Magyarország már csak részben szabad" "Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","shortLead":"Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozta.","id":"20190205_Vadat_emeltek_egy_bolgar_embercsempesz_ellen_a_parndorfi_ugyhoz_kapcsolodoan","timestamp":"2019. február. 05. 14:06","title":"Vádat emeltek a parndorfi halálkamion ügyében" "A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott az Instagramon és a Pinteresten is. Az Instagram vezetője most változást jelentett be.","shortLead":"A 14 éves Molly Russel 2017-ben követett el öngyilkosságot, szülei szerint azért, mert ilyen tartalmakat látott...","id":"20190204_instagram_elhomalyostott_kepek_onbantalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 17:33","title":"Öngyilkos lett egy brit tinédzser, most szigorítást ígér az Instagram" "A focistának nem történt baja, a másik autó sofőrje kisebb sérüléseket szenvedett." "id":"20190204_Balesete_volt_a_Juventus_brazil_szelsojenek","timestamp":"2019. február. 04. 19:53","title":"Balesete volt a Juventus brazil szélsőjének" Aki viszont nyomkodni kezdi a készüléket, annak 30 perc használat után a szállás teljes árát ki kell fizetnie.","shortLead":"A svédországi Hotel Bellora ingyen kínál lakosztályt azoknak, akik nem neteznek az okostelefonjukkal. "id":"20190205_hotel_bellora_svedorszag_okostelefon_hasznalat","timestamp":"2019. február. 05. 08:33","title":"Ingyenlakosztályt kap egy svéd hotelben, aki cserébe nem nyomkodja a telefonját" "Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","shortLead":"Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.","id":"20190205_Felmeres_esett_a_Fidesz_tamogatottsaga_novekszik_a_Jobbik_tabora","timestamp":"2019. február. 05. 08:53","title":"Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora"