Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","shortLead":"Az 1 500 lóerős sportkocsit kívül és belül is egyedi árnyalatú kék szín dominálja.","id":"20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2371d79-f953-490c-88f9-78ea4819e6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67bf106-457c-4695-9795-1dbeee3f9692","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_atadtak_az_elso_bugatti_chiron_sportot_mutatjuk_a_katari_vevo_hiperautojat","timestamp":"2019. február. 07. 11:21","title":"Átadták az első Bugatti Chiron Sportot, mutatjuk a katari vevő hiperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a beruházás másik felére az állam is garanciát vállalt.","shortLead":"Uniós milliárdokból fűthetnek be tótkomlósi lakásokat, a geotermális rendszerre két és fél milliárd forintra pályázott...","id":"20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59be006-ff91-4a5b-b619-e5b97b8e9409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466f6bd-6940-4755-84bf-ad5cba818042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Befuthetnek_Totkomloson_milliardokbol_furnak_termal_kutakat_a_kisvarosban","timestamp":"2019. február. 06. 16:01","title":"Befűthetnek Tótkomlóson, milliárdokból fúrnak termálkutakat a kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek között. ","shortLead":"59 új emoji bevezetését jelentette be a Unicode konzorcium. Egy vércsepp és vakvezető kutya is szerepelnek az új képek...","id":"20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51ab7c6c-b1c3-47f1-8713-1251947b133e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79c0537-8642-4edf-a8c7-19cc3f056c5e","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Ha_tudatni_akarja_a_vilaggal_hogy_eppen_menstrual_ezt_az_emojit_hasznalja","timestamp":"2019. február. 07. 14:42","title":"Ha tudatni akarja a világgal, hogy éppen menstruál, ezt az emojit használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most újra aktív, és már kapott is egy izgalmas feladatot.","shortLead":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most...","id":"20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03158bd-b786-4c10-adcf-e8db53c8e727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","timestamp":"2019. február. 07. 09:03","title":"Lenyűgöző fotót küldött a Hold túloldaláról az 50 centis kis kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze Isztambulban. ","shortLead":"Élve emeltek ki egy ötéves gyereket annak a hétemeletes háznak a romjai közül, amely szerda délután omlott össze...","id":"20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae0a8066-d76f-41bf-8ec3-b9309cddab4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a000bd-a83b-494f-9ea3-8ef9174417de","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_isztambul_osszeomlott_lakohaz_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. február. 07. 12:17","title":"Még mindig találnak túlélőket az összeomlott isztambuli ház romjai között – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett a Fehér Házban megrendezett National Prayer Breakfast eseményen. ","shortLead":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett...","id":"20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c578edc2-f06a-4764-8993-51dd9dcf36c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43088531-f0db-4219-9fd8-ff548dc49a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. február. 08. 09:22","title":"Több magyarnak is összejött, amire Orbán jó ideje vágyik: meghívták őket a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja honlapján. Szerinte ma az ellenzéknek minden értelemben rendszeralternatívát kell állítani Orbánnal szemben, egyeztetni lépéseit, összehangolni akcióit.","shortLead":"Évértékelő beszéde előtt a volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke helyzetértékelő dolgozatot közölt pártja...","id":"20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e88177-60ee-4e72-92ec-e44375fb4f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c445f-a323-497b-a4bd-c5db5d44c701","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Gyurcsany_Ez_mar_lazadasGyurcsany_Ez_mar_lazadas","timestamp":"2019. február. 08. 06:00","title":"Gyurcsány: Ez már lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","shortLead":"Bodnár Gizella 92 éves volt. ","id":"20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece9df31-11ce-447b-8ecf-7c4f92991d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a394d6-e48b-498b-bb19-dbd27f927ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_elhunyt_Repulos_Gizi","timestamp":"2019. február. 06. 19:49","title":"Meghalt Repülős Gizi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]