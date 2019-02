Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bd3a2ce-41d3-4a27-b5a9-076f5d68c7c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ígérgetésekből nem volt hiány a Maccabi Játékok körül. A Kerepesi úti sportközpont úgy is megépül, hogy nem ott lesznek a sportesemények, a versenyzők szállásairól még mindig nem tudni semmit.","shortLead":"Ígérgetésekből nem volt hiány a Maccabi Játékok körül. A Kerepesi úti sportközpont úgy is megépül, hogy nem ott lesznek...","id":"20190207_Huszonketszer_annyiba_kerul_a_budapesti_Maccabi_Jatekok_mint_a_berlini","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bd3a2ce-41d3-4a27-b5a9-076f5d68c7c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25d41f2-d3ef-465d-9174-401ef207f331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Huszonketszer_annyiba_kerul_a_budapesti_Maccabi_Jatekok_mint_a_berlini","timestamp":"2019. február. 07. 13:34","title":"Huszonkétszer annyit terveztek be a budapesti Maccabi Játékokra, mint a berlinire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben konzekvens.\r

","shortLead":"Többször önellentmondásba keveredett Karácsony Gergely a Hír Tv stúdiójában, majd kijelentette, teljes mértékben...","id":"20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=386b47c9-c59d-4b7e-8a19-8185a81bcd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b73d380-ed8d-4f4e-9389-831d87bbe7d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Karacsony_Gergely_zsidokat_listazni_nem_nacizmus","timestamp":"2019. február. 07. 08:44","title":"Karácsony Gergely: Zsidókat listázni nem nácizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro elnöknek.\r

","shortLead":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro...","id":"20190207_Nem_engedi_a_hadsereg_hogy_a_segely_bejusson_Venezuelaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14b8385-0d09-4004-ad56-b5b8490672af","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Nem_engedi_a_hadsereg_hogy_a_segely_bejusson_Venezuelaba","timestamp":"2019. február. 07. 08:11","title":"Nem engedi a hadsereg, hogy a segély bejusson Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo és Orbán Viktor találkozóját Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója erősítette meg a Twitteren. ","shortLead":"Mike Pompeo és Orbán Viktor találkozóját Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója erősítette meg a Twitteren. ","id":"20190207_Mar_megvan_pontosan_mikor_erkezik_Budapestre_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2c3c18c-65d2-43bc-8831-97a4ce2fa929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26910faa-8553-49e0-ba44-2ab6db7dcbf1","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Mar_megvan_pontosan_mikor_erkezik_Budapestre_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. február. 07. 09:43","title":"Már megvan, pontosan mikor érkezik Budapestre az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett az is, milyen lehet egy lehetséges ellenállás.","shortLead":"Részletes, rendszerleíró esszét közöl Kis János filozófus, SZDSZ-alapító, benne az Orbán-rendszer bemutatása mellett...","id":"20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e22772d9-4bb2-4138-b082-4ab58f31ac05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bef82a-14a8-48cf-9ae3-cd12b4c51adc","keywords":null,"link":"/itthon/20190207_Kis_Janos_Diktatorikus_uzemmodba_all_az_Orbanrezsim","timestamp":"2019. február. 07. 05:30","title":"Kis János: Diktatórikus üzemmódba áll az Orbán-rezsim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f3baa-c340-46b5-a0c3-4edacc8f3f82","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Puzsér Róbertet egyszer elítélték a Hajdu Péter elleni durva kiszólások miatt, másodszor nem. Hajdu ezen akart változtatni, de az Alkotmánybíróság elutasította a hároméves panaszát.","shortLead":"Puzsér Róbertet egyszer elítélték a Hajdu Péter elleni durva kiszólások miatt, másodszor nem. Hajdu ezen akart...","id":"20190208_puzser_robert_hajdu_peter_alkotmanybirosag_per_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f3baa-c340-46b5-a0c3-4edacc8f3f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375475f9-ed7c-489c-bb20-4a5dd20ee32b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_puzser_robert_hajdu_peter_alkotmanybirosag_per_itelet","timestamp":"2019. február. 08. 13:08","title":"Két \"szarkupac\" nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","shortLead":"Csak nem fogják megszólni miatta, hogy nem megy a kocsija a fejfedőjéhez. ","id":"20190207_rolls_royce_reuben_singh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=751112ae-c714-4224-8dd7-65b969e9a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6e1b1-597d-48a9-849b-24a09010a41c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190207_rolls_royce_reuben_singh","timestamp":"2019. február. 07. 16:58","title":"Hat Rolls-Royce-ot vett ez a milliárdos, mert hatféle színű turbánja van ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és botrányai ellenére ismét az Apple vált a világ legértékesebb cégévé.","shortLead":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és...","id":"20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc642320-bc96-4869-aca4-e31468895425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2019. február. 07. 11:33","title":"Váratlan helycsere a világ legértékesebb cégeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]