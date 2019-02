Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"36 milliárdot kap a budai Vár fejlesztése az elfeledettnek tűnt Hauszmann-terv iránymutatásai alapján. A Belügyminisztérium Várba költözése pedig egyre bizonytalanabbnak tűnik.\r

\r

","shortLead":"36 milliárdot kap a budai Vár fejlesztése az elfeledettnek tűnt Hauszmann-terv iránymutatásai alapján...","id":"20190213_Ujabb_milliardok_a_budai_Varnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22577532-4cc1-4d13-a324-2b7c4c8f3428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb16a7a-ba8f-4da7-bd2d-712bff710ca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Ujabb_milliardok_a_budai_Varnak","timestamp":"2019. február. 13. 14:02","title":"Újabb milliárdok a budai Várnak, egyre kétségesebbnek tűnik BM költözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","shortLead":"Hiába kérte Szél Bernadett és Hadházy Ákos, hogy halasszák el a mentelmi bizottság ülését.","id":"20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a043b9b-ebef-4cbb-bd95-8dfe15aa36a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d3b61-5e5b-4166-8ba1-26c82b6a060c","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Elozo_este_szoltak_Hadhazyeknak_hogy_ma_targyaljak_mi_tortent_a_teveszekhazban","timestamp":"2019. február. 12. 11:01","title":"Előző este szóltak Hadházyéknak, hogy ma tárgyalják, mi történt a tévészékházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba csütörtökön.","shortLead":"Az Újpest-Központ metrómegállóban és annak környékén folytatódik a 3-as metró felújított szakaszán a füstpróba...","id":"20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6277099f-2d20-4c60-acce-1799cfea3f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4de224-ede8-4c87-8d16-62e98015926b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_fustproba_3as_metro_feluitas","timestamp":"2019. február. 12. 17:37","title":"Megint füstölni fog a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tíz százalékkal nőtt tavaly a németországi antiszemita incidensek száma, az erőszakos akcióknál pedig hatvan százalékos növekedést mértek.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt tavaly a németországi antiszemita incidensek száma, az erőszakos akcióknál pedig hatvan százalékos...","id":"20190213_Jelentosen_nott_a_nemetorszagi_antiszemita_tamadasok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb836d-be6d-4a7e-a741-6d3b8798e63e","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Jelentosen_nott_a_nemetorszagi_antiszemita_tamadasok_szama","timestamp":"2019. február. 13. 13:25","title":"Jelentősen nőtt a németországi antiszemita támadások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít az ugatás? Erre keresték a választ az ELTE kutatói.","shortLead":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít...","id":"20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727edcb7-b99a-4cc1-a26f-5f844c183e59","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","timestamp":"2019. február. 13. 17:32","title":"A fiatal férfiakat idegesíti legjobban, ha egy kutya ugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált most a kínai külügy, amely szerint az USA újabb felszólalása már nyílt színi fenyegetőzés.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfői budapesti látogatásán a Huaweit érintő kémügy is szóba került. Erre reagált...","id":"20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241d3119-beaa-4d27-8154-54ff0809240c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_kina_huawei_egyesult_allamok_5g_kemkedes_vadja_hirszerzes_mike_pompeo","timestamp":"2019. február. 12. 14:33","title":"Kína szerint Amerika mindent megtesz, hogy bemocskolja a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","shortLead":"„Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását” – írta.","id":"20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a81d8ff-f318-4bdd-ad8d-13e920b71e31","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Karacsony_Sulyos_hibat_kovettem_el_bocsanat","timestamp":"2019. február. 12. 08:14","title":"Karácsony: Súlyos hibát követtem el, bocsánat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"Mohai V.Lajos","category":"kultura","description":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely Tandori Dezső Kossuth-díjának az apropóján született.","shortLead":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely...","id":"20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f708713-4dbc-4cbe-9645-c2a6fa8e7090","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","timestamp":"2019. február. 13. 16:10","title":"Tandori Dezső Kossuth-díja: a clown délutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]