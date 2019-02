Feltehetően a többségük nem dolgozik a négy – vagy több – gyermek felnevelése közben, s meglehet, soha nem is fog. Ha pedig igen, akkor sem biztos, hogy kell fizetnie szja-t, jó eséllyel csak a társadalombiztosítási járulékok terhelik. Három gyerektől ugyanis gyerekenként havonta 220 ezer forinttal csökkenthető az adóalap – ami a szülők között megosztható – így havi 880 ezer forintos együttes jövedelemig a családok szja-mentesek. Legfeljebb egy vállalati csúcsvezető négygyerekes anya jár majd jól a kedvezménnyel, bár neki nincs különösebb szüksége erre. És persze az is, akinek már kirepültek a gyerekei és dolgozni szeretne, mivel az adómentesség a nyugdíjig szól, legalábbis Novák Katalin bejelentése szerint. Ebből viszont azt is következik, hogy a négygyerekes nyugdíjas anya, ha tovább dolgozik, ismét fizet szja-t, igaz, a 2019-től hatályos szabályok szerint járulékokat már nem – hívja fel a figyelmet Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének vezetője.

Trükkös mamák és papák

Amennyire pillanatnyilag tudni lehet, a kedvezmény csak a munkából származó jövedelmekre szól majd, így például az osztalékra, vagy más, szja-köteles bevételekre – például üzletrész-értékesítésre – nem. Így adókikerülésre, családi adóoptimalizálásra kevéssé alkalmas. Egy családi cég esetén az azért elképzelhető, hogy ha eddig csak az apát jelentették be alkalmazottnak, ezután az anyát is bejelentik, és a jövedelmet megosztják közöttük vagy megcserélik a szerepeket. Azzal viszont számolni kell, hogy az alkalmazottak munkabérére a cégnek 21 százaléknyi járulékot kell fizetnie, a munkavállalónak pedig további 18,5 százalékot. Lehet számolgatni azt is, hogy a családi vállalkozásból eddig osztalékot kivevő anyát érdemes-e bejelenteni alkalmazottnak, de valószínűleg nem. A cégnek alapesetben 9 százalékos társasági adót kell fizetnie az eredménye után, az osztalék tulajdonosának pedig 15 százalék szja-t és 19,5 százalékos (maximum 697 ezer forintnyi) járulékot, vagyis 100 forint eredményből az esetek zömében így sem marad több 60 forintnál.