Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök tavaly ősszel - jelentette az Aszahi Sinbun című japán napilap vasárnap.","shortLead":"A washingtoni kormány kérésére jelölte Nobel-békedíjra Donald Trump amerikai elnököt Abe Sindzó japán miniszterelnök...","id":"20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8123441-86a6-4612-a58e-e2defd67e6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dede41f-c12f-4fa4-a89b-fefc419175f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Donald_Trump_kerte_Donald_Trump_Nobelbekedijra_jeloleset","timestamp":"2019. február. 17. 09:26","title":"Donald Trump kérte Donald Trump Nobel-békedíjra jelölését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Zuckerbergéknek az információkkal egy céljuk van, a profitmaximalizálás, az összekapcsolt világ magasztos szóvirága csak ezt leplezi.","shortLead":"Zuckerbergéknek az információkkal egy céljuk van, a profitmaximalizálás, az összekapcsolt világ magasztos szóvirága...","id":"201907__facebook__adatehseg__botranyok_sora__a_gyujto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d99baa93-e4a0-4c71-8145-99dad0ffff51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f01a8c5-a2ff-4a95-8409-64f3a7620764","keywords":null,"link":"/vilag/201907__facebook__adatehseg__botranyok_sora__a_gyujto","timestamp":"2019. február. 17. 15:00","title":"Utópiának tűnik, hogy bárki is megállítsa a Facebook pénzcsináló adatporszívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi szabályozás szerint ki kellett volna adnia.



","shortLead":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi...","id":"20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97eb4908-ec50-4391-ac65-7e415da403f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbf6f0-cc98-460c-8b27-1c8cb415e806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","timestamp":"2019. február. 18. 14:23","title":"Megvan az első magyar GDPR-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járatok júniustól közlekednek a Liszt Ferenc reptér és Castellón között, heti kétszer.","shortLead":"A járatok júniustól közlekednek a Liszt Ferenc reptér és Castellón között, heti kétszer.","id":"20190218_Uj_jaratot_indit_Budapestrol_Spanyolorszagba_a_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63ee71e-1cd3-4a9b-a560-c6cf5b8f96c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Uj_jaratot_indit_Budapestrol_Spanyolorszagba_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. február. 18. 17:13","title":"Új járatot indít Budapestről Spanyolországba a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók szerint a fluoridos készítmények túlzott használata nem kis problémához vezethet. A túlzott fogkrémhasználat a kisebbeknél fokozottan előfordulhat.","shortLead":"Ausztrál fogorvosok szerint sokan nem fordítanak kellő figyelmet arra, mennyi fogkrémmel mosnak fogat. Pedig kutatók...","id":"20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f609d043-baca-47d3-b489-f6e3242765c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fogmosas_fogkrem_mennyi_fogkremet_hasznaljak_fluorid_dentalis_fluorozis","timestamp":"2019. február. 18. 09:03","title":"Ön mennyi fogkrémet nyom a fogkeféjére? És a gyerekének? Baj, ha túl sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most Jean-Claude Juncker képe kerül Sorosé mellé.","shortLead":"Most Jean-Claude Juncker képe kerül Sorosé mellé.","id":"20190218_Iden_is_jonnek_a_Sorosplakatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cce7fa-149e-4c77-9d89-c6f08e2454bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Iden_is_jonnek_a_Sorosplakatok","timestamp":"2019. február. 18. 21:18","title":"Idén is jönnek a Soros-plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","shortLead":"Sokkolta a szakértői vélemény, a műsorkészítők döntését tudomásul veszi, de úgy érzi, méltatlan helyzetbe került. ","id":"20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1590fa4f-c067-43b8-8eee-008abc565114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c231b2d4-27c4-4e37-a5fe-ef7fc93f3165","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozlemeny_Petruska_plagium_A_Dal","timestamp":"2019. február. 18. 15:42","title":"Közleményt adott ki Petruska, miután kizárták A Dalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]