[{"available":true,"c_guid":"e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától átlagosan 10 százalékos béremelést kértek. Nemleges volt a válasz.","shortLead":"Nem fogadták el a postásszakszervezetek az állami cég bérajánlatát, sztrájkhangulat van, demonstráció jöhet. A Postától...","id":"20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d2898e-9972-4a31-80d9-b8a1f47682ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf3ea8-990d-4316-a124-b84d1b105e62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Sztrajkra_keszulnek_a_postasok","timestamp":"2019. február. 22. 08:16","title":"Sztrájkra készülnek a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát sem neveznénk előzmény nélkülinek. De tény: a fülhallgató és tartója jellegzetes kivitelét a cupertinói vállalat hozta divatba. A Samsung – a Huawei FreeBudsával ellentétben – nem kezdte el lemásolni az Apple receptjét, inkább saját korábbi formavilágát viszi tovább a Galaxy Buds néven szerda este bejelentett új termékében.","shortLead":"Nem az Apple volt az első vállalat, amely vezeték nélküli fülhallgatót adott ki, sőt még a 2016-os AirPods formavilágát...","id":"20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25903f3d-0913-4b56-a576-0e072c72a6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690f1940-889c-4045-80f0-af41fdde3e24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. február. 20. 21:38","title":"A Samsung ellenállt a kísértésnek, és nem az Apple fülhallgatóját mutatta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást körüljáró szerdai előadásában, viszont szerinte a helyzet kudarcos ugyan, de nem reménytelen. Az eddigi nagy nekirugaszkodásból semmi sem lett – mondta, ma pedig, a harmadik Fidesz-kétharmad után, harminc évvel a rendszerváltás után a kínai berendezkedés nyugati szélén vagyunk.\r

","shortLead":"Magyarország száz év alatt negyedik alkalommal hagyta el a nyugati utat - mondta Tölgyessy Péter rendszerváltást...","id":"20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f2f2a8-a168-4c88-a431-9298b228c089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebb7-e736-4067-bd43-1cb8a34aa0df","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Tolgyessy_Peter_rendszervaltas_Orban_Viktor","timestamp":"2019. február. 20. 20:17","title":"Tölgyessy: Orbán letért a nyugati útról, és kiderül, megint rossz oldalra állt-e az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","shortLead":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","id":"20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d55dc1-6a0a-4848-9512-a6222db65a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","timestamp":"2019. február. 21. 17:36","title":"Meghalt Fésűs Éva Kossuth-díjas író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött együttműködést a Samsung.","shortLead":"A hardveres újdonságok mellett más érdekességekkel is rendelkezik a Galaxy S10. Az egyikhez az Instagrammal kötött...","id":"20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee3a8e-e918-470a-bfef-976a66c18cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_s10_instagram_adam_mosseri","timestamp":"2019. február. 21. 14:03","title":"Másmilyen az Instagram a Samsung új telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna összeszedte, mit kell tudni erről.","shortLead":"Teljesen természetes, hogy ha valaki a munkahelyétől kap egy telefont, azon magánbeszélgetéseket is folytat. Az Adózóna...","id":"20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a15bcab4-6fe5-4657-966b-af9bdc03e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c83a888-1e0e-47a3-ab1d-998c89962f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Munkara_es_magancelra_is_hasznalja_a_ceges_mobilt_Igy_kell_adozni_utana","timestamp":"2019. február. 22. 09:59","title":"Munkára és magáncélra is használja a céges mobilt? Így kell adózni utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","shortLead":"Mindenki rémálma egy ilyen jelenet.","id":"20190220_autos_video_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084f8e8b-79aa-4e9b-b2c8-6fae3b2333a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ce9520-b042-46a0-90e6-447f4ea958bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autos_video_india","timestamp":"2019. február. 21. 04:04","title":"Szegény vevő alatt elszabadult az autó, lerombolta a kereskedést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]