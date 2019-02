Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","shortLead":"Nem volt drámai a szakítás, a kapcsolat egyszerűen nem működött, van ilyen.","id":"20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21789049-d8cd-4e48-a3a4-1e63ff033978","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Lady_Gaga_felbontotta_a_jegyesseget","timestamp":"2019. február. 20. 08:54","title":"Lady Gaga felbontotta a jegyességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kocsi frontálisan ütközött.","shortLead":"Két kocsi frontálisan ütközött.","id":"20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb82b092-7479-4219-9df7-4154abdf2c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_Halalos_karambol_Vac_es_Veroce_kozott","timestamp":"2019. február. 22. 07:07","title":"Halálos karambol Vác és Verőce között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","shortLead":"A humorista a YouTube-csatornáján jelentette be a hírt.","id":"20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9576d5-1e66-4064-8623-38e055e7e852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20d179-cb04-40b4-aeaf-986b15d1701e","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Rasko_Esztert_melyen_megerintette_a_kormany_csaladpolitikaja_maris_gyereket_var","timestamp":"2019. február. 21. 09:18","title":"Ráskó Esztert mélyen megérintette a kormány családpolitikája, máris gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","shortLead":"Összesen 4,5 milliárd eurót kell fizetnie az UBS banknak, a bíróság szerint nagyüzemben folyt a pénzmosás.","id":"20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d475585-36f2-41be-9ef5-19b2cbb9f960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd421bb4-5154-46a9-99de-fc60bbf7ba6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Gigantikus_buntetest_kapott_az_UBS_bank_adocsalasert_es_penzmosasert","timestamp":"2019. február. 20. 15:20","title":"Gigantikus büntetést kapott az UBS bank adócsalásért és pénzmosásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","shortLead":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Nagy drámák helyett egy tinédzser szemüvegén keresztül láthatjuk, hogyan igyekszik elfojtani a legelemibb érzéseket és vágyakat egy homoszexualitásból „kigyógyító” tábor.","shortLead":"Ritkán fordul elő, hogy egy nagyon aktuális vita közepébe csöppen egy éppen megjelenő könyv, a Cameron Post rossz...","id":"20190221_Cameron_Post_rossz_nevelese_konyv_atnevelo_tabor_homoszexualisok_kigyogyitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec6df5f-12c0-469d-a10d-4a2f4ea35790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0ddac8-e015-4bfe-8360-fa0827291c67","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Cameron_Post_rossz_nevelese_konyv_atnevelo_tabor_homoszexualisok_kigyogyitasa","timestamp":"2019. február. 21. 20:00","title":"Így (ne) gyűlöld meg magad egy egész életre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","shortLead":"A BMW X4-es távol-keleti megfelelője hamarosan itt, Európában is bemutatkozik.","id":"20190221_geely_f11_bmw_x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87c2b772-a1a6-44a7-904d-ead3cd6f276b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249b1c24-e88c-4fb4-9e2c-76ac74eeb4e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_geely_f11_bmw_x4","timestamp":"2019. február. 21. 16:21","title":"Lehet, hogy ez egy kínai BMW-koppintás, de nem néz ki rosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]