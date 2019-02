Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 444 olvasójának idős anyjával történt az eset.","shortLead":"A 444 olvasójának idős anyjával történt az eset.","id":"20190225_60_forintot_postazott_ki_egy_nyugdijasnak_a_nyugdijfolyosito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee6fd88-6bb0-4713-9013-c6dde02330b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_60_forintot_postazott_ki_egy_nyugdijasnak_a_nyugdijfolyosito","timestamp":"2019. február. 25. 19:04","title":"60 forintot postázott ki egy nyugdíjasnak a nyugdíjfolyósító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális felmelegedési korszakában.","shortLead":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális...","id":"20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9c1b98-4848-49a7-8354-9cd45a0d3bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","timestamp":"2019. február. 24. 17:14","title":"Az emberiség hamarosan utoléri a Föld legutóbbi klímakatasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll az internet, egy részét viszont ki lehetne védeni.","shortLead":"A gobális internetforgalom biztosításáért felelős szervezet szerint folyamatos és jelentős mértékű támadás alatt áll...","id":"20190225_hacker_tamadas_dns_icann","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f43fe35-a60c-44bf-b628-5799dae3c7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hacker_tamadas_dns_icann","timestamp":"2019. február. 25. 08:33","title":"Nem akárki állítja: folyamatosan támadják a hackerek az internet gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. Fiktív reggeli rutinnal mutatjuk meg a jelenben élő jövőt. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk...","id":"20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2c64c-9636-45f7-948d-cd917f61b395","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","timestamp":"2019. február. 24. 19:15","title":"A jövő trendjei a jelenben, azaz így formálja életünket a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László akadémiai elnök és Palkovics László miniszter meghallgatását az MTA kutatóintézeteinek finanszírozási terveiről.","shortLead":"A kormánypárti képviselők azt tervezik, hogy kedden blokkolják majd a költségvetési bizottságban Lovász László...","id":"20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d1d17f-272a-42aa-8c8c-265fad64998f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20bf224-1712-4e5b-84f4-5acc1f453cc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_MTAugy_a_Fidesz_nem_akarja_meghallgatni_Lovaszt_es_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 25. 16:50","title":"MTA-ügy: a Fidesz nem akarja meghallgatni Lovászt és Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","shortLead":"Italozó életmódjukkal összefüggésben.","id":"20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70d3331a-77b0-438c-9ddf-786a1b33b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8876beb0-c31c-45b3-a15a-8f86fc2f7b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Haromszor_szurta_elettarsaba_a_konyhakest","timestamp":"2019. február. 26. 08:41","title":"Háromszor szúrta élettársába a konyhakést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]