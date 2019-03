Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9","c_author":"Balázs Péter","category":"vilag","description":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris világrend. Egyelőre azonban még áll a rendszer. ","shortLead":"Ami most omladozik, az nem más, mint a második világháborút követő, sokáig szilárd és kiegyensúlyozott bipoláris...","id":"20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c74b38-4c08-4ebb-b525-250fd6a909f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bcf5ea-dbeb-4fc6-b758-00eaaa33fda5","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Balazs_Peter_Egy_vilagrend_vege","timestamp":"2019. március. 01. 10:15","title":"Balázs Péter: Egy világrend vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705f46ce-36e0-4cbb-bb53-06d696d11dfc","c_author":"","category":"vilag","description":"Nagyon szép jövő áll az országa előtt – hízelgett a diktátornak az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyon szép jövő áll az országa előtt – hízelgett a diktátornak az amerikai elnök.","id":"20190227_TrumpKim_20__ismet_egymas_dicserik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705f46ce-36e0-4cbb-bb53-06d696d11dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31507022-f196-4b68-9863-00273374c2b9","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_TrumpKim_20__ismet_egymas_dicserik","timestamp":"2019. február. 27. 13:16","title":"\"Ön egy nagyszerű vezető\" – mondta Trump Kim Dzsong Unnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét a térségben.","shortLead":" Lengyelországból mennek át Romániába, a Krím-félsziget elcsatolása óta emelték meg a NATO-tagok védelmi készültségét...","id":"20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfbf2a1-8c7f-446d-84db-4c722c197d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c269371c-76b1-445f-95d3-97b8b92faf01","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Amerikai_katonak_es_helikopterek_erkeznek_Romaniaba","timestamp":"2019. február. 27. 20:49","title":"Amerikai katonák és helikopterek érkeznek Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik Istvánt nem lehet megingatni érvekkel.","shortLead":"Hollik Istvánt nem lehet megingatni érvekkel.","id":"20190228_Az_Europai_Bizottsag_cafolja_a_kormany_vadjait_a_kormanyszovivo_szerint_ez_beismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d48360d-f846-4d93-b76b-7241890e4d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfcf51d3-d2c7-4df3-b42d-c93be17af905","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Az_Europai_Bizottsag_cafolja_a_kormany_vadjait_a_kormanyszovivo_szerint_ez_beismeres","timestamp":"2019. február. 28. 19:31","title":"Az Európai Bizottság cáfolja a kormány vádjait, a kormányszóvivő szerint ez beismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","shortLead":"A megrázó videót a hatóságok közölték arról, ahogy egy rendőr a tragédia helyszínére érkezik.","id":"20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8dcfc08-ca9f-4d81-a610-39b3254d25c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7be15c-d0e2-4278-a316-8690f46fa418","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190228_Video_erkezett_a_131_autot_erinto_amerikai_tomegkarambolrol","timestamp":"2019. február. 28. 11:37","title":"Videó érkezett a 131 autót érintő amerikai tömegkarambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","shortLead":"A 24.hu úgy tudja, az is előfordul, hogy gasztroenterológusok ugranak be ügyelni egy kardiológiai részlegre. ","id":"20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c3d539-204b-4584-bbe4-2fcb08505be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fece75b-1141-4401-a20c-c97589a6807f","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Agyakat_kellett_megszuntetni_a_veszpremi_korhazban_az_orvoshiany_miatt","timestamp":"2019. március. 01. 09:34","title":"Ágyakat kellett megszüntetni a veszprémi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]